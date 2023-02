Hijos de "Athos", perro asesinado, apoyan en terremoto de Turquía

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- Con los estragos del terremoto de Turquía, diferentes organizaciones, brigadas e instituciones de seguridad no han dudado en enviar refuerzos mexicanos en apoyo y solidaridad para las víctimas. Y uno de los elementos indispensables en esta labor, son los perros rescatistas.

En agosto del 2022, se realizó la denuncia por maltrato animal contra Benjamín "N". El hombre fue responsable de envenenar con salchichas a "Athos" y "Tango", dos canes rescatistas que pertenecían al K9 de la Cruz Roja Mexicana.

El hecho conmocionó a los amantes de los animales y a cuerpos brigadistas, ya que el papel que los perros desempeñan en las tareas de rescate durante catástrofes es de suma importancia.

Las autoridades de Querétaro sentenciaron a Benjamin "N" a 10.5 años de prisión más una multa de 2.3 millones de pesos por haber provocado la muerte de los lomitos. En el caso de "Tango", al culpable se le ordenó indemnizar con gastos veterinarios, daños psicológicos y daño moral.

"Balam" y "Orly", los hijos de "Athos" que ahora son rescatistas en Turquía

Al poco tiempo de que se diera a conocer el asesinato de "Athos" y "Tango", diferentes organizaciones de protección y derechos de los animales, así como escuadrones de rescate, se sumaron a numerosos homenajes en memoria de los canes.

No obstante, tras la difusión del terremoto que dejó alrededor de 20 mil muertos y miles de heridos en Turquía, también se dio a conocer la participación de los hijos de "Athos", un perro de raza Border Collie, en las tareas de rescate de las zonas siniestradas.

Sus nombres son "Balam" y "Orly". Los canes viajaron como parte del equipo de binomios caninos, según informó la Cruz Roja Mexicana mediante su cuenta oficial de Twitter. Pero el equipo no podría estar completo sin antes contemplar a "July" y "Rex".

Por si fuera poco, "Balam" y "Orly" junto con Edgar Martínez, su entrenador, han colaborado en diferentes tareas de rescate, certificaciones y pruebas de habilidades para seguirse preparando como perros rescatistas.

En cuanto a "Athos", la sentencia que se le dictó al responsable de su asesinato pasó a la historia como la primera sentencia penal condenatoria por maltrato animal en el estado de Querétaro.