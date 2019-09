Hillary Clinton apoya juicio político a Trump

La ex candidata presidencial Hillary Clinton expresó este miércoles su apoyo al anuncio de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, de iniciar una investigación para un posible juicio político al mandatario Donald Trump por el caso que involucra Joe Biden y a Ucrania.

El posible juicio político contra Trump tras la revelación de que el mandatario presionó a Ucrania para que investigara al ex vicepresidente Joe Biden, desató la polémica entre la dirigencia política e incertidumbre en la contienda presidencial del 2020.

Clinton, ex secretaria de Estado y quien fue principal contrincante de Trump en las elecciones presidenciales de 2016, expresó Trump "ha traicionado a nuestro país. Es un peligro claro y presente para las cosas que nos mantienen fuertes y libres. Apoyo el juicio político", escribió en su Twitter.

"No tomé esta decisión [para apoyar el juicio político de Trump] fácil o rápidamente, pero es una emergencia como la veo", indicó previamente a la revista People.

"Este comportamiento sobre Ucrania, tratando de alistar a su presidente en un complot para socavar al ex vicepresidente Biden o perder la ayuda militar que necesita para defenderse del amigo de Trump [el presidente ruso] Vladimir Putin; si eso no es un delito impecable, no sé qué es", se preguntó.

La Casa Blanca publicó este miércoles la transcripción de la conversación telefónica entre Trump y su homológo ucraniano, Volodimir Zelensky, la cual se produce cuando más de las tres cuartas partes del grupo demócrata está ahora a favor de comenzar el proceso de destitución.

Según cálculos de medios de comunicación estadunidenses, al menos 163 de los 235 legisladores demócratas de la Cámara Baja ya se han pronunciado a favor de la propuesta de juicio político contra Trump, conocido en Estados Unidos como "impeachment".

Se necesitaría contar con 218 votos, la mayoría simple, de los 435 miembros de la Cámara de Representantes para iniciar el procedimiento, sin embargo, el predominio republicano en el Senado, que debe también aprobarlo, complica las posibilidades de que la iniciativa salga adelante.

La senadora por Massachussets y candidata presidencial demócrata, Elizabeth Warren, expresó su preocupación por la situación. "Esta transcripción en sí misma es una pistola humeante. Si esta es la versión de los acontecimientos que el equipo del presidente cree que es más favorable, está en grave peligro", dijo.

Sin embargo, los legisladores republicanos cerraron filas con Trump para defender al presidente frente a la posibilidad de que se abra un juicio político contra él impulsado por la mayoría demócrata en la Cámara Baja.

El líder de la minoría republicana en esa cámara, Kevin McCarthy, criticó en una rueda de prensa el anuncio de Pelosi de que su partido abrirá una investigación de juicio político por las presiones de Trump a Ucrania para que investigara a Joe Biden y a su hijo.

Por su parte, el senador republicano Lindsey Graham, presidente del Comité Judicial de la Cámara Alta, también criticó el paso adoptado por los demócratas.