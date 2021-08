Hochul dice que será candidata a gobernadora de Nueva York en 2022

La vicegobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien completará el período del gobernador Andrew Cuomo tras su renuncia en medio de acusaciones de agresión sexual, dijo el jueves que planea a ser candidata al puesto el año próximo.

"Sí, lo haré. Tengo esa intención", dijo Hochul en entrevista con la cadena NBC. "Estoy preparada. Durante toda mi vida he trabajado en todos los niveles de gobierno, desde el Congreso hasta el gobierno local. Soy la persona más preparada para asumir esta responsabilidad y en algún momento pediré a los votantes que tengan fe en mí, pero ahora necesito su fe, necesito sus oraciones y necesito su apoyo para hacer las cosas bien".

La demócrata Hochul fue funcionaria del condado de Erie y legisladora estatal hasta que ganó la elección a vicegobernadora en 2014. A partir del 24 de agosto, cuando se materialice la renuncia de Cuomo, será la primera mujer gobernadora del estado.

Preguntada si el legislativo estatal debe continuar con el proceso hacia un juicio político de Cuomo a pesar de su renuncia, respondió evasivamente que "me parece que no me corresponde opinar sobre esa situación".

A la pregunta de si el uso de mascarillas debe ser obligatorio en las escuelas para contener la trasmisión del COVID-19, dijo que aún no tiene autoridad para tomar esa medida, pero cree que "al fin y al cabo será obligatorio".

Cuomo anunció el martes que prefería renunciar a enfrentar un probable juicio político. La secretaria de Justicia estatal Letitia James emitió un informe según el cual Cuomo agredió sexualmente a 11 mujeres e impuso un ambiente de trabajo tóxico en su gobierno.

Cuomo, de 63 años, rechaza las acusaciones de haber manoseado a alguien indebidamente y dice que su impulso instintivo es de luchar contra las acusaciones. Pero dijo que lo más conveniente era renunciar para que los gobernantes regresen a la tarea de gobernar.

Hochul, de 62 años, dijo en conferencia de prensa el miércoles que, como gobernadora, no tolerará el acoso.

"Quiero que se trasmita el mensaje de que soy tenaz", dijo Hochul el jueves. "No toleraré nada que cruce el límite o siquiera se acerque al límite porque éste debe ser un ambiente en que toda la gente, mujeres, miembros de la comunidad LGBTQ, todos, estén libres de acoso para poder venir a trabajar, trabajar para el pueblo de Nueva York, concentrarse y llevar a cabo su tarea".