Holanda empieza la desescalada el 1 de junio reabriendo hostelería y ocio

LA HAYA (EFE).- El Gobierno holandés anunció este miércoles que autorizará la reapertura de cines, teatros, restaurantes, museos e instituciones culturales a partir del 1 de junio, aunque se necesitará reserva y se limitará el número de visitantes a 30, incluyendo el personal, y las terrazas acogerán a un máximo de 10 clientes.



En una rueda de prensa en La Haya el primer ministro holandés, Mark Rutte, explicó que, si los contagios siguen bajo control dentro de tres semanas, las "terrazas, restaurantes, cafeterías, cines, teatros y salas de conciertos podrán abrir bajo ciertas condiciones", con limite de clientes e incluso una "entrevista de revisión", una conversación telefónica o un formulario por internet para preguntar por posibles síntomas relacionados con el coronavirus.

"Es primordial que la gente se tome muy en serio esta conversación", advirtió Rutte, quien subrayó que estas normas significan que todos los clientes tendrán que hacer reservas en los restaurantes, o comprar las entradas de espectáculos con antelación.

El 1 de junio también volverá a funcionar el transporte público adaptado al horario habitual, pero se exigirá el uso de mascarillas básicas, incluso las elaboradas en casa, y el día 2 del mismo mes, reabrirán las escuelas de educación Secundaria, tres semanas después de la reapertura de los colegios de Primaria y las guarderías.

Para el jefe del Gobierno holandés, después de dos meses de confinamiento suave, es "hora de relajar todo tipo de medidas" tomadas para frenar el coronavirus, aunque subrayó que "solo podemos desbloquear Países Bajos si todo el mundo se comporta con sensatez".

El próximo 11 de mayo también se permitirá la reapertura de las peluquerías y otras profesiones que requieran el contacto (masajistas, estética, ópticas, etc.), aunque solo será con cita previa y se exigirá al cliente demostrar que no tiene síntomas de la Covid-19, aunque, en principio, no se exigirá el uso de mascarillas.

El ministro de Sanidad, Hugo de Jonge, enfatizó que esta situación "solo habrá terminado cuando haya una vacuna", pero aseguró que, a partir del 1 de junio, todas las personas que presenten síntomas de la Covid-19 podrán ser sometidas a las pruebas necesarias de laboratorio, hasta ahora limitadas solo al personal sanitario.

Las personas que den positivo tendrán que someterse a una cuarentena de dos semanas, y las autoridades sanitarias harán una investigación de su caso particular para determinar con qué otras personas ha tenido contacto, con la intención de evitar un aumento de los contagios.

Según la última actualización del Instituto de Salud Pública (RIVM), en Holanda se han registrado ya 41,319 contagios confirmados y han muerto al menos 5.204 personas por las consecuencias del coronavirus.