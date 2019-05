Holanda recupera la confianza en socialdemócratas y frena a la ultraderecha

El partido laborista PvdA, el mismo al que pertenece el vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y candidato socialista a su presidencia, Franz Timmermans, obtendría cinco escaños de los 26 que tiene Holanda en el Parlamento Europeo, dos más de los que este partido tenía hasta ahora, según los sondeos a pie de urna, ya que los resultados oficiales no se conocerán hasta bien entrada la noche del próximo domingo.



Si estos datos se confirman el domingo, detrás estarían los liberales (VVD) del actual primer ministro holandés, Mark Rutte, que enviarían un eurodiputado más a Bruselas, alcanzando cuatro escaños, y Llamada Democristiana (CDA), que también tendría cuatro, pero porque pierde un eurodiputado.



Los progresistas D66 perderían la mitad de sus escaños para quedarse con dos, la izquierda verde de Groenlinks sube a tres, y el Partido Socialista (SP) también pierde uno y se queda con un único diputado representando al grupo en Bruselas.



Todos estos partidos han incluido en sus programas electorales, de una manera u otra, reformas urgentes en el funcionamiento y la estructura de la Unión Europea, con el objetivo de reducir gastos y promover políticas comunes aplicadas a todos en determinados asuntos, como la inmigración y la Defensa.



En cuanto a los dos partidos de ultraderecha: el Partido de la Libertad (PVV), liderado por Geert Wilders, sufriría un batacazo electoral porque pierde tres escaños a favor del otro grupo de la misma tendencia eurófoba, Foro para la Democracia (FvD), que entraría por primera vez en el Parlamento Europeo.



Un total de 16 partidos, de todas las ideologías, han participado en los comicios de este jueves en Holanda, bajo la presión especialmente de la ultraderecha de FvD, que había llamado a un referéndum urgente sobre la continuidad de Holanda en la UE, el Euro y el espacio Schengen, aprovechando su popularidad tras la victoria en las elecciones regionales de hace tres meses.



Según datos de la agencia Ipsos, el 41% de los holandeses con derecho a voto ha acudido este jueves a las urnas, lo que supone un aumento de la participación en comparación con las últimas elecciones europeas de 2014, cuando solo votó el 37,3% del electorado.



En declaraciones a la prensa a su salida del colegio electoral en La Haya, el liberal Mark Rutte advirtió de que su país "no valdría nada" fuera de la Unión Europea, aunque reconoció que la intención del Gobierno holandés es promover reformas en Bruselas que reduzcan el gasto y apuesten por políticas comunes en temas como la inmigración y la seguridad.



"Salirse de la eurozona es como saltar por una ventana y esperar a que te salgan alas por el camino", resumió el primer ministro liberal.



La española Raquel Hermida, candidata en las listas del progresista D66, explicó a Efe que el punto más importante del programa de su partido es el "avance de la integración europea", lo que incluye reformas para la creación de un Ejército europeo, medidas comunes de sostenibilidad y transición energética, la lucha en el ámbito del cambio climático, y la resolución de problemas globales desde una perspectiva europea.



"Queremos que el Parlamento Europeo llegue a tener poder de iniciativa legislativa, que al menos el presidente de la Comisión sea directamente elegido por todos los europeos y que se incremente la transparencia en las negociaciones y decisiones del Consejo", indicó sobre los planes de los progresistas holandeses.



Holanda y Reino Unido son los primeros de los casi 427 millones de europeos en votar en las elecciones parlamentarias, este viernes continuarán Letonia, Malta, Eslovaquia y República Checa y el domingo el resto de Estados miembros.



Los resultados electorales oficiales solo podrán conocerse el próximo domingo, una vez cierren los colegios electorales de los 28 países de la Unión europea, con el objetivo de no influir en la intención de voto de los demás ciudadanos que votan el 26 de mayo.



Inicialmente, todos los países debían votar en domingo, pero varios Estados como Holanda -que no celebra elecciones en fin de semana- o Reino Unido -que convoca comicios solo los jueves- protestaron y la UE dio la posibilidad de repartir estas elecciones en varios días, siempre que sea entre el 23 y el 26 de mayo.