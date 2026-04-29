Hombre de 89 años hirió a cuatro en Grecia

ATENAS.- La policía en Grecia arrestó el martes a un hombre de 89 años que presuntamente abrió fuego con una escopeta en una oficina de seguridad social y en un tribunal en el centro de Atenas, hiriendo al menos a cuatro personas.

Las autoridades dijeron que el sospechoso fue arrestado cerca de la ciudad de Patra, a unos 210 kilómetros (130 millas) al oeste de la capital griega.

La policía indicó que un sospechoso armado con una escopeta inicialmente abrió fuego en una oficina de seguridad social en el centro de la capital griega, donde hirió a un empleado. Los policías que llegaron al lugar atendieron al hombre, pero el agresor huyó.

Los medios locales difundieron imágenes de cámaras de seguridad que decían provenían de una tienda cercana a la oficina de seguridad social, en las que se veía a un hombre caminando tranquilamente por la calle llevando lo que parecía ser una escopeta de cañón corto en la mano derecha.

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La policía señaló que se sospechaba que el mismo hombre posteriormente abrió fuego en la planta baja de un edificio judicial en otra parte del centro de Atenas, donde varias personas resultaron heridas, y agregó que las autoridades habían encontrado la escopeta.

Imágenes de televisión mostraron a equipos de ambulancias trasladando al menos a tres personas desde el tribunal hasta ambulancias que esperaban.

El jefe del Sindicato de Empleados Judiciales de Atenas, Stratis Dounias, dijo que la información inicial indicaba que el hombre había disparado al suelo dentro de una de las oficinas del edificio judicial. Al menos tres empleadas del tribunal resultaron levemente heridas por perdigones de escopeta que rebotaron, mientras que informes de medios señalaron que una cuarta empleada fue trasladada a un hospital sin lesiones físicas.

El motivo del tiroteo no estaba claro. La radiotelevisión estatal ERT informó que, al parecer, el atacante había dejado sobres con documentos después del tiroteo en el tribunal, diciendo que esos eran los motivos de sus acciones.