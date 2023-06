Hombre muere tras comer ostra con una bacteria carnívora

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 12 (EL UNIVERSAL).- Un hombre de 54 años de Missouri, Estados Unidos, se infectó con una bacteria carnívora y murió la semana pasada tras comer ostras crudas de un establecimiento local, informaron medios con base en datos de las autoridades.

Según el Departamento de Salud Pública del condado de St. Louis, el hombre estaba infectado por Vibrio vulnificus, una bacteria carnívora que pueden transmitir las ostras y otros mariscos. Había consumido recientemente ostras crudas de una tienda de Manchester.

El hombre, cuyo nombre no se ha revelado, falleció el jueves mientras recibía tratamiento en el hospital St Clare. Las autoridades sanitarias fueron informadas del caso el viernes.

"No hay pruebas de que el negocio hiciera nada para contaminar las ostras, que probablemente ya estaban contaminadas cuando el establecimiento las recibió", dijo el departamento de salud en un comunicado. "Todas las ostras restantes en el establecimiento fueron embargadas por el Departamento de Salud".

Las ostras crudas se vendieron en The Fruit Stand & Seafood, una tienda en 14433 Manchester Road en Manchester, una pequeña ciudad a unos 24 kilómetros al suroeste de St. Louis. Las autoridades han pedido a quienes hayan comprado ostras recientemente en la tienda que las tiren.

Los investigadores siguen trabajando para determinar el origen de las ostras en cuestión y las autoridades han pedido a los consumidores de ostras o mariscos crudos tener precaución, particularmente en esta época del año.

Los síntomas de la vibriosis, la enfermedad causada por la bacteria, incluyen calambres abdominales, náuseas, vómitos, fiebre y escalofríos. Se pide a toda persona que haya consumido ostras crudas y experimente alguno de estos síntomas a que acuda inmediatamente al médico.

El Vibrio vulnificus puede encontrarse en aguas costeras cálidas, normalmente durante los meses de verano. Las personas suelen infectarse al comer ostras y otros mariscos crudos o poco cocinados. El Vibrio vulnificus también puede causar una infección en una herida si alguien con lesiones cutáneas se expone a agua contaminada con la bacteria.

Los síntomas de Vibrio vulnificus suelen aparecer entre 12 y 72 horas después de la infección, aunque en algunos casos tardan hasta una semana. Los síntomas suelen aparecer muy rápidamente y la infección tiene una tasa de mortalidad de alrededor del 33%. Vibrio vulnificus es responsable de más del 95% de las muertes relacionadas con comer mariscos.