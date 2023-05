Hombre que abrió puerta de avión en pleno vuelo dice que se sentía sofocado

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Un pasajero que abrió la puerta de emergencia de un avión en pleno vuelo en Corea del Sur le dijo a la policía que se sentía sofocado y quería salir lo más pronto posible de la aeronave mientras se preparaba para el aterrizaje, informaron distintos reportes el sábado.

Doce personas sufrieron heridas menores después de que el hombre abrió el viernes la puerta del Airbus A321 de Asiana Airlines, lo que provocó el ingresó de aire a gran velocidad a la cabina. La aeronave, que volaba hacia la ciudad de Daegu desde la isla de Jeju, aterrizó a salvo.

La policía de Daegu detuvo al hombre por una presunta violación a las leyes de seguridad de aviación. De ser encontrado culpable, podría pasar hasta 10 años en prisión.

El hombre de 33 años dijo a la policía que quería bajar del avión porque se sentía sofocado, según fuentes policiales en declaraciones a la agencia noticiosa Yonhap

Yonhap dijo que el hombre les dijo a los policías que sufría estrés luego de quedarse sin trabajo hace poco.

Otros medios de comunicación surcoreanos publicaron historias similares sobre el motivo del hombre, e indicaron que la policía de Daegu solicitó una orden para el arresto formal del sospechoso.

La policía de Daegu no respondió el domingo por la mañana a llamadas en busca de comentarios. Al ser contactados previamente por The Associated Press, policías de Daegu se negaron a dar detalles sobre el hombre, alegando motivos de privacidad.

La aeronave trasladaba a 194 personas, incluidos deportistas juveniles que se dirigían a una competencia de atletismo. El hombre abrió la puerta cuando la aeronave estaba por llegar al aeropuerto de Daegu a una altitud de 213 metros (700 pies).

La mayoría de las personas que fueron trasladadas a hospitales recibieron atención por problemas menores como dificultades para respirar.