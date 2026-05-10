Homenajean a 8 niños asesinados

Luisiana.- Líderes religiosos y políticos rindieron homenaje el sábado en un funeral a ocho niños que murieron en un tiroteo masivo el mes pasado en Luisiana.

Entre las víctimas del tiroteo del pasado 19 de abril en Shreveport estuvieron siete hermanos que fueron baleados por su padre en un ataque en el que también murió su primo.

El acto religioso, celebrado el fin de semana del Día de la Madre en la iglesia baptista Summer Grove, comenzó con una larga procesión de dolientes que desfilaron lentamente frente a ocho ataúdes blancos, junto a los cuales había grandes fotos de los niños. Sobre los ataúdes cerrados se colocaron coronas doradas y ramos de flores blancas. Un coro detrás del altar y cantantes individuales actuaron durante toda la ceremonia religiosa.

"A pesar de cómo puedan sentirse hoy, aún necesitamos saber que Dios sigue siendo bueno", dijo en sus palabras de apertura el obispo Bernard Kimble, pastor principal de la iglesia baptista Mount Olive.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El folleto del funeral contenía homenajes a cada uno de los niños, cuyas edades iban de los 3 a los 11 años. Algunos tenían sobrenombres cariñosos: Jayla Elkins, de 3 años, era "Jaybae"; Kayla Pugh, de 6, era llamada "K-Mae", y Mar´Kaydon Pugh, de 10 años, era "K-Bug".

Según el folleto, Khedarrion Snow, de 6 años, tenía "un corazón dulce y amoroso" y "aunque su vida en la tierra fue corta, su luz fue poderosa". Layla Pugh, de 7 años, era "brillante, inteligente, audaz y llena de amor" y disfrutaba hacer videos de TikTok con sus hermanos y primos.

El padre de los niños, Shamar Elkins, utilizó un arma de estilo militar pese a una condena por delito grave relacionada con armas de fuego en 2019. Su esposa, que buscaba el divorcio, así como otra mujer, resultaron heridas en el tiroteo, que se extendió a lo largo de dos casas en un vecindario de Shreveport.

Elkins murió después de huir y tras una persecución policial. La policía indicó que no estaba claro si fue abatido por disparos de agentes o por una herida de bala autoinfligida.

El alcalde de Shreveport, Tom Arceneaux, expresó las condolencias de la ciudad.

"Que los honremos llevando adelante la gentileza, la alegría y el amor que compartieron tan libremente", dijo el alcalde.

Por su parte, el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, ordenó que las banderas de Estados Unidos y del estado ondearan a media asta durante la próxima semana en el Capitolio y en edificios del gobierno estatal. Un mensaje leído de Landry decía que las víctimas "eran la luz de sus hogares y el corazón de sus aulas. Estaban llenas de promesas y encontraban alegría en las cosas más simples, como bailar, jugar afuera y compartir risas con familiares y amigos. Sus futuros eran brillantes y albergaban una gran promesa".