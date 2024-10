Guillermo lidera documental para combatir la falta de vivienda

El príncipe Guillermo intervendrá en un documental sobre las personas sin hogar, que sigue al heredero al trono británico durante el primer año de su programa benéfico 'Homewards', nacido con el objetivo de demostrar que es posible acabar con este problema social.

'Prince William: We Can End Homelessness' mostrará "historias poderosas de aquellos que actualmente no tienen hogar o que han experimentado ese problema, así como algunas soluciones transformadoras", afirmó este domingo Kensington Palace (la residencia oficial de los príncipes de Gales) en un comunicado.

"Cuando eres pequeño piensas que la vida es lo que ves ante tus ojos y no miras a otro lado", pronuncia el príncipe de Gales en un breve adelanto del documental al que ha podido acceder EFE, donde recuerda una visita que realizó a un centro para personas sin hogar cuando tenía apenas 11 años y acompañado de su madre, la princesa Diana.

Guillermo asegura que esta visita al centro 'The Passage' en 1993 le mostró una "perspectiva diferente" y le hizo darse cuenta de que no todos tenían su misma vida, tras hablar con gente que le contaba que había pasado la noche anterior en la calle.

También confiesa que, al comienzo, pensaba que por el hecho de no tener casa, las personas sin hogar iban a estar "tristes" y que le sorprendió ver cómo de feliz era el ambiente y las buenas conversaciones que entabló mientras jugaba al ajedrez.

Filmado durante 12 meses, este documental dividido en dos partes podrá verse el próximo 30 y 31 de octubre en la cadena británica ITV y está dirigido por el cineasta Leo Burley, ganador de un BAFTA por 'The Real Mo Farah' en 2023.

'Homewards' es una programa local fundado por el príncipe Guillermo y The Royal Foundation en junio de 2023 dirigido a acabar con el sinhogarismo a través de diversas iniciativas sociales, culturales.

Una de las más recientes fue la exhibición 'Homelessness: Reframed' en la Saatchi Gallery de Londres el mes pasado que ponía de manifiesto los problemas de la falta de vivienda en el país y las historias de las personas sin hogar y que el propio Guillermo visitó en persona. EFE