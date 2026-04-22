Hospital mantiene salvajes a los animales rescatados

PARÍS.- El hospital de fauna silvestre en un suburbio del sureste de París es un lugar sin mimos, pero con muchos cuidados. El centro ayuda a animales heridos, enfermos y huérfanos —a menudo víctimas de la actividad humana y de la creciente urbanización— a recuperarse para que puedan regresar a su hábitat natural.

La semana pasada, encontraron a una cría de zorro hembra sola en un jardín en las afueras de la ciudad, sin rastro de su madre cerca. Ahora, un equipo de voluntarios la cuida las 24 horas.

"Nos aseguraremos de que esté comiendo bien. Si no es así, quizá le demos biberones suplementarios para garantizar que gana el peso suficiente", explicó Valentin Delon, cuidador de animales.

Durante el último año, el Hospital Veterinario de Fauna Silvestre de Maisons-Alfort ha recibido a más de 10.400 animales salvajes, entre ellos una amplia variedad de aves y mamíferos europeos como zorros, ciervos y erizos.

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Como la pequeña cría de pelaje marrón, los animales pueden conquistar fácilmente el corazón de un cuidador, pero crear vínculos con los humanos no es una opción cuando el objetivo es que, con el tiempo, regresen a la vida silvestre.

Cuidar a una frágil

cría de zorro

Los residentes que la encontraron son dueños de perros de caza. Se estima que tenía unas 2 semanas de vida y era demasiado pequeña para sobrevivir por sí sola.

En el hospital de Maisons-Alfort, la veterinaria Julie Piazza la examinó con cuidado y, aparte de una lesión menor —posiblemente causada por un animal salvaje o por la mordedura de un perro—, se determinó que estaba en buen estado de salud.

La cría fue alimentada con leche artificial —un producto que coincide con la composición de la leche producida por animales—.