Hoteles españoles se preparan para acoger enfermos

Los hoteles españoles, vacíos de turistas, se preparan para acoger a los enfermos menos graves de coronavirus y poder, así descogestionar los hospitales, sobre todo los de Madrid, donde la pandemia ha golpeado más fuerte, y de otras grandes ciudades.



Este viernes se espera que otro hotel madrileño abra sus puertas para acoger a los enfermos, después de que ayer lo hiciera el primero, próximo al hospital Gregorio Marañón, uno de los más congestionados de la capital, sobre todo las urgencias.



El Gobierno ordenó ayer el cierre de todos los hoteles y establecimientos turísticos, otra medida más para tratar de frenar la expansión del covid-19.



A cierre de 2019 había en España 12.559 establecimientos hoteleros abiertos, con 550.476 habitaciones, y muchas de ellas, se podrán poner a disposición de los servicios sanitarios.



Después de días de continuo ascenso de casos, España registraba ayer más de 17.000 afectados y la cifra de fallecidos se acercaba a 800; y las autoridades sanitarias dicen que aún no se ha llegado a la cima de la curva.



El ministro de Sanidad advertía ayer de que lo peor de la pandemia aún está por llegar, por lo que todas las medidas para combatirla son bien venidas.



Mientras, los hospitales, que cuentan con numerosos afectados entre su personal, refuerzan sus plantillas, con tipo todo tipo de medidas, desde contratar nuevos facultativos, llamar a los médicos recién jubilados, a los licenciados en Medicina pendientes del examen de especialización (MIR), o admitir como voluntarios a estudiantes de medicina a punto de finalizar su formación.



Por ejemplo, en la Comunidad Madrid, la más afectada de España, con más de 6.000 casos, más de 40 hoteles se convertirán en hospitales, lo que permitirá sumar 9.000 plazas con atención sanitaria para los enfermos con coronavirus que requieran de una supervisión con la que no cuentan en sus hogares.



Las autoridades sanitarias del Gobierno regional de Cataluña, otra de las regiones con más afectados, se han puesto en contacto con rectores de universidades con facultades de medicina y colegios profesionales de médicos y enfermeras para que faciliten el contacto con estas personas, y preguntarles si quieren colaborar a aliviar esta crisis sanitaria.



Mientras, otro de los focos más afectados por la pandemia son las residencias de ancianos, desbordadas por la cantidad de casos que acogen y la escasez de personal.



Para paliar esta situación, el Gobierno anunció ayer que reforzará las plantillas, proporcionará equipos de protección y cerrarán las instalaciones que no reúnan las condiciones exigidas.