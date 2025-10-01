Huntington Park Run Club: Corredores unidos en medio de redadas de inmigración en Los Ángeles

LOS ANGELES (AP) — Hace dos años, Iris Delgado inició un club de corredores en su suburbio de Los Ángeles, mayoritariamente latino, para unir a los corredores y abogar por medidas de seguridad como pasos de peatones y carriles para bicicletas.

Ahora que las redadas de inmigración de la administración Trump sacuden Huntington Park, el lema del grupo de mantenerse seguros unos a otros ha adquirido un significado aún mayor.

La cuenta de Instagram del Huntington Park Run Club incluye publicaciones que advierten sobre avistamientos de agentes federales de inmigración. Un organizador en bicicleta acompaña cada encuentro, pasando rápidamente junto a los corredores en su bicicleta eléctrica para asegurarse de que todos estén contabilizados y se sientan bien. Desde que las redadas se intensificaron este verano, Delgado también lleva a cada carrera volantes y tarjetas donde informa a las personas y negocios locales sobre sus derechos.

A menos de 1,6 kilómetros (una milla) al norte de su ruta hay un Home Depot en cuyo estacionamiento se han realizado varias redadas de inmigración, lo que provocó que la escuela secundaria de al lado quedara cerrada durante su ceremonia de graduación en junio. A unas pocas cuadras al sur está la casa donde una mujer y sus dos hijos dormían cuando agentes federales usaron explosivos que volaron la puerta y rompieron ventanas. Buscaban a un hombre prófugo por presuntamente estrellar su auto contra un vehículo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) durante una protesta. Posteriormente, el caso fue desestimado.

En medio de todo, el Huntington Park Run Club sigue corriendo, tratando de proteger y reclamar las calles que los corredores llaman hogar.

Evelyn Romo, de 25 años, quien se unió al club después de regresar a casa de la universidad, dijo que el simple hecho de salir a correr ahora constituye una declaración en la comunidad.

"Seguir ocupando espacio incluso al correr en estas calles es una forma de protesta, es una forma de resistencia", expresó.

El club nunca ha cancelado una carrera. Es importante mantener un espacio para que las personas vengan, se relajen y se sientan seguras, comentó Delgado.

Ella corre dos veces por semana con su grupo. Un miércoles reciente, dirigió a unos 30 corredores para practicar estiramientos de calentamiento, y luego partieron, avanzando delante y detrás de ella, con sus pies golpeando el pavimento en rápida sucesión. Las edades de los miembros van desde los 11 años hasta personas de 60 o 70 años.

Delgado dijo que los miembros de su club reflejan a la comunidad en general y que no comparten el estatus migratorio de los participantes.

El enfoque del gobierno de Trump de arrestar a personas sospechosas de vivir en el país ilegalmente ha transformado la vida de decenas de miles de habitantes del condado de Los Ángeles, el más poblado del país. Aproximadamente un tercio de los 10 millones de residentes nacieron en el extranjero, y un número incalculable de personas intenta vivir sin ser vistas.

Huntington Park, junto con otras ciudades de la región, canceló su celebración del 4 de Julio y las noches de cine de verano debido a que las familias se quedaban en casa por las preocupaciones de seguridad.

En las redadas han quedado atrapados ciudadanos estadounidenses y otros residentes legales. La Corte Suprema levantó recientemente las restricciones temporales impuestas por un juez que encontró que las patrullas itinerantes realizaban paradas indiscriminadas en y alrededor de Los Ángeles. La orden prohibía que los agentes de inmigración detuvieran a personas únicamente por su raza, idioma, trabajo o ubicación.

Marco Padilla, de 18 años, se unió al club hace dos años, una semana después de que comenzara.

Padilla, quien nació y creció en Huntington Park, dijo que todos los miembros de la comunidad han sentido los efectos de las redadas, independientemente de su estatus migratorio. Algunos padres de sus amigos se sienten preocupados por dejarlos salir a lugares públicos como el parque, y otros le han dicho que es demasiado peligroso correr cerca de "puntos conflictivos" de inmigración.

Recordó la mañana de su desayuno de último año de secundaria, cuando él y sus amigos escucharon gritos mientras agentes de inmigración armados pasaban corriendo frente a las puertas de la escuela.

"Algunas personas han optado por esconderse... pero irónicamente para nuestro grupo, nosotros decidimos hacer lo contrario", manifestó.

El club ha realizado varias recaudaciones para un fondo comunitario, y ha obtenido alrededor de 8.000 dólares hasta la fecha para apoyar a los jornaleros en las tiendas Home Depot, que durante mucho tiempo han sido centros informales de búsqueda de empleo para trabajadores que están en el país legal o ilegalmente. Ahora, esos sitios se han convertido en un importante objetivo para los agentes de inmigración.

Al ser parte de la comunidad, los corredores tienen la responsabilidad de alertar a las personas sobre las redadas y documentarlas con sus teléfonos, dijo Delgado. El club ha organizado entrenamientos sobre cómo hacerlo de manera segura e informa a los corredores a quién llamar si ven algo. Algunos miembros del club dijeron que han presenciado redadas mientras corrían por su cuenta, y rápidamente informaron a Delgado o enviaron un mensaje a su chat grupal.

"Nuestro principal valor comunitario es mantenernos seguros y cuidarnos unos a otros", afirmó Delgado. "Ese acuerdo es parte de nuestra cultura en este momento".