ICE, en 14 aeropuertos

Nueva York.- El Gobierno de Estados Unidos desplegó este lunes a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los aeropuertos del país para aliviar la carga de trabajo de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, en inglés).

El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, dijo este lunes que se enviarán oficiales del ICE a catorce aeropuertos estadounidenses.

Entre ellos están el de Chicago-O´ Hare, el John F. Kennedy y el de Newark -que operan para Nueva York-, el Internacional Southwest de Florida, el Louis Armstrong (Nueva Orleans) y el de Filadelfia y Pittsburgh, según la cadena CNN.

Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) dijo a NBC News que Trump está "tomando medidas para desplegar a cientos de agentes del ICE en los aeropuertos que se ven afectados negativamente".

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También estaba previsto enviar a oficiales del ICE al aeropuerto de LaGuardia, en el distrito neoyorquino de Queens.

Homan explicó que el ICE ayudará a la TSA "a hacer su trabajo en áreas que no requieren conocimientos especializados", como vigilar una salida, gestionar las colas o controlar las multitudes.

Los funcionarios de la TSA llevan sin cobrar desde febrero por el boicot demócrata contra la agresiva política migratoria del mandatario.

El Senado rechazó el pasado viernes, por quinta vez desde febrero, financiar al DHS que lleva en cierre parcial cinco semanas y del que dependen TSA y las agencias migratorias.

Las tasas de ausencias de personal de la TSA aumentan durante el fin de semana.

A nivel nacional, el 11.8% de los agentes de la TSA se ausentó del trabajo el domingo —la tasa más elevada en lo que va del cierre— con la ausencia de 3,450 agentes, según el DHS. Más de 400 agentes han renunciado durante el cierre, indicó la agencia.