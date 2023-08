IFALPA pide limitar operaciones de MAS Air en ciertas aerolíneas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL).- La Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Aerolíneas (IFALPA, por sus siglas en inglés) solicitó algunas limitaciones para la aerolínea MAS Air, por parte de las aerolíneas cuyos pilotos pertenecen a IFALPA.

Lo anterior, debido a que recientemente, ASPA de México comenzó a representar individualmente a los pilotos de MAS Air, gracias a las nuevas regulaciones del Código Laboral Mexicano que permite a los pilotos ser representados por el sindicato de su elección.

Debido a esto un gran número de pilotos de MAS Air eligieron ser representados por ASPA de México en lugar del sindicato pro-patronal: STIA.

Sin embargo la reacción de la dirección de MAS Air fue despedir a algunos de los pilotos afiliados a ASPA con el pretexto de que la aerolínea se encuentra bajo estrés financiero y operativo.

"Entendemos que estos pilotos han sido atacados por su decisión de afiliarse a ASPA. Es importante destacar que no hubo lógica ni proceso debido para los despidos y que el derecho fundamental de los pilotos a la libertad de representación se ha visto comprometido por la acción unilateral de la dirección", indicó IFALPA, en un comunicado.

Por lo tanto, mientras ASPA sigue trabajando con la dirección de MAS Air para revertir estos despidos selectivos y establecer efectivamente el reconocimiento de la representación y la administración del convenio colectivo de los pilotos de MAS Air, ASPA solicita:

- Solicitud de prohibición del Wet Leasing, es decir, que no se le subroguen servicios a MAS Air por parte de ninguna aerolínea.

- Solicitud de congelación de capacidad (SkyTeam), por lo que MAS Air no puede volar con las aerolíneas de Skyteam.

- Solicitud de prohibición de contratación, es decir, que no se contrate a ningún piloto de MAS Air.

- Solicitud de denegación de instalaciones de formación, lo que significa que ninguna aerolínea les puede prestar sus centros de formación.

- Solicitud de asistencia a los pilotos que se encuentren lejos de su base y solicitud de Presentaciones y Representaciones.

- ASPA de México mantendrá informada a IFALPA y a sus Asociaciones Miembro de cualquier novedad al respecto.