Iglesia en Etiopía colapsa en Amhara: 25 muertos y decenas de heridos

Un accidente en la iglesia de Amhara, Etiopía, ha dejado un saldo trágico de 25 víctimas y múltiples heridos. Más información sobre este suceso.

Por AP

Octubre 01, 2025 08:17 p.m.
A
ADIS ABEBA, Etiopía (AP) — El andamiaje que sostenía una iglesia en construcción en la región de Amhara, en Etiopía, colapsó el miércoles, causando la muerte de al menos 25 personas y dejando decenas de heridos, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió por la mañana en la iglesia Menjar Shenkora Arerti Mariam en Amhara, en el norte de Etiopía, mientras los fieles se reunían para un evento anual en celebración de la virgen María.

Muchos fieles habían subido al andamiaje de madera para ver un mural en el techo cuando la estructura de soporte colapsó, según testigos.

"Todos estábamos reunidos en oración cuando de repente el andamiaje colapsó y la gente comenzó a caer del techo", comentó Mikias Mebratu, quien perdió a tres de sus amigos.



Seyoum Altaye, un médico de un hospital local, dijo que entre las víctimas hay niños y personas mayores. "Hasta ahora hemos confirmado 25 muertos y más de 100 heridos", expresó.

Comentó que el hospital está buscando ayuda de la Cruz Roja para atender a los heridos.

Teshale Tilahun, el administrador local, advirtió que el número de muertos podría aumentar. "Es una pérdida trágica para la comunidad", manifestó. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

