Donald Trump y la energía eólica marina: una controversia en ascenso

El presidente electo Donald Trump encargó a un congresista de Nueva Jersey y crítico vocal de la energía eólica marina que redactara una orden ejecutiva que pudiera emitir para detener ese tipo de iniciativas.

La energía eólica marina es una parte importante de la transición a una red eléctrica alimentada completamente por fuentes que no emiten dióxido de carbono. El sector energético es responsable de casi un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta.

En la campaña electoral, Trump prometió acabar con la industria eólica marina tan pronto como regresara a la Casa Blanca. Quiere impulsar la producción de combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón, que causan el cambio climático, para que, según él, Estados Unidos tenga la energía y la electricidad más baratas de cualquier nación del mundo.

El representante republicano Jeff Van Drew relató que habló con Trump por teléfono hace aproximadamente un mes y le instó a actuar según su promesa de campaña.

"Dije ´Señor Presidente, necesitamos avanzar en esto.´ Él dijo, ´Sí, definitivamente lo hacemos. Estoy de acuerdo. Estoy en contra de ellos´", dijo Van Drew. "Entonces me dijo, ´Redacta una orden ejecutiva, entrégala a mi gente.´"

Van Drew declaró a The Associated Press el miércoles por la noche que rápidamente envió por correo electrónico un borrador de la orden a Doug Burgum, la elección de Trump para ser secretario del interior. Van Drew dijo que el borrador busca detener el desarrollo de la energía eólica marina desde Rhode Island hasta Virginia durante seis meses para que el próximo secretario del interior pueda revisar cómo se emitieron los arrendamientos y permisos. Van Drew dijo que cree que las aprobaciones no tuvieron en cuenta completamente el impacto en la industria pesquera, el turismo, las ballenas o las facturas de los estadounidenses, y es problemático depender de compañías extranjeras de energía renovable que construyen los parques eólicos.

El Departamento del Interior incluye la agencia responsable del desarrollo de energía renovable marina en aguas federales, la Oficina de Gestión de Energía Oceánica. Burgum está programado para una audiencia de confirmación ante un comité del Senado el jueves.

Van Drew se negó a mostrar la orden a la AP, diciendo que no espera que Trump use su borrador textualmente, es una plantilla. Espera que Trump emita una orden ejecutiva sobre energía eólica marina dentro del primer trimestre del año, incluso posiblemente en su primer día en el cargo. Van Drew explicó que ve eso como un primer paso hacia una eventual moratoria en el desarrollo de la energía eólica marina.

Trump dice que las turbinas eólicas son horribles y caras. Repite afirmaciones infundadas sobre la amenaza de la energía eólica marina para las ballenas. El equipo de Trump respondió a una solicitud de comentarios el jueves compartiendo la transcripción de la conferencia de prensa de Trump en Mar-a-Lago este mes, en que Trump dijo que buscaría tener una "política donde no se construyan molinos de viento".

El gobierno estadounidense actual trabajó para impulsar la incipiente industria eólica marina a fin de abordar el cambio climático como una amenaza existencial. Estableció objetivos para desplegar 30 gigavatios de energía eólica marina para 2030, generando suficiente electricidad para alimentar más de 10 millones de hogares, y hasta 15 gigavatios de electricidad a través de sitios flotantes para 2035, suficiente para alimentar 5 millones de hogares.

La primera granja eólica marina comercial de la nación se inauguró en marzo, una granja eólica de 12 turbinas llamada South Fork Wind a 56 kilómetros (35 millas) al este de Montauk Point, Nueva York.

La Oficina de Gestión de Energía Oceánica realizó las primeras ventas de arrendamientos en la costa oeste y el golfo de México, y la primera venta comercial para energía eólica marina flotante en la costa atlántica. Aprobó el undécimo proyecto de energía eólica marina a escala comercial de la nación en diciembre. En conjunto, los 11 proyectos suman más de 19 gigavatios de energía limpia, suficiente para alimentar más de 6 millones de hogares.