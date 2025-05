Impacto de las multitudes en el Abierto de Francia

PARÍS (AP) — En todos los deportes, hay ventajas de jugar en casa. En el Abierto de Francia de tenis, ser un visitante jugando contra un francés puede hacerte sentir como si todo el mundo estuviera en tu contra.

Las multitudes no solo animan. Abuchean, silban, hacen ruido entre los servicios, lanzan insultos —y, al menos una vez, incluso chicle— a los oponentes de los locales. Ese tipo de comportamiento es la razón por la cual los organizadores del torneo prohibieron el alcohol en las gradas el año pasado, una política que aún se mantiene.

Algunos de los jugadores no franceses que lidian con ese tipo de negatividad en París, como Jakub Mensík, el checo de 19 años que el martes eliminó a Alexandre Müller frente a una multitud bulliciosa en la Pista 14, comparan la atmósfera de alta intensidad con la de un partido de fútbol.

Otros eligen términos más fuertes.

"Repugnante. La peor experiencia de mi vida", fue lo que dijo el chileno Nicolás Jarry esta semana cuando se le pidió que recordara la ruidosa derrota del año pasado en la pista Simonne-Mathieu ante el francés Corentin Moutet, cuyo entrenador había instado a los espectadores a hacerle la vida "un infierno" a Jarry después de que los dos tuvieran un encuentro conflictivo en Santiago a principios de la temporada.

Jarry culpó de eso a Moutet, diciendo que todo fue más tranquilo durante su derrota el lunes ante otro francés, Arthur Fils, a quien el chileno llamó un "buen tipo" y un "caballero".

"Es una batalla en la cancha. A veces, no es solo una batalla con el jugador", dijo Novak Djokovic, quien está programado para enfrentar al irreprimible Moutet en la segunda ronda el jueves.

Los espectadores de Roland Garros pueden ser 'más ruidosos y apasionados'

"Van a tener a la multitud de su lado. No hay nada extraño en eso. Es de esperar", dijo el campeón de 24 torneos de Grand Slam. "Pero es cierto que aquí en Francia y en París, comparado con otros Slams, la gente es más ruidosa y apasionada y simplemente da más apoyo, un apoyo más fuerte, más energía a su jugador, lo cual para algunos (oponentes) puede ser molesto. No es el tipo de ambiente ideal en el que quieres jugar, pero tienes que estar preparado para ello."

No es el supuesto silencio que generalmente se encuentra en una arena de tenis. Todo esto plantea preguntas sobre dónde está la línea entre el apoyo y la incivilidad.

"Hemos reforzado la seguridad", dijo la directora del torneo, Amélie Mauresmo previo a la edición de este año. "Y hemos dado a los jueces de silla mayor poder para intervenir e informar sobre comportamientos inaceptables en las gradas", añadió la ex número uno del mundo.

Para Mensík, los abucheos comenzaron el martes cada vez que golpeaba la pelota durante el calentamiento antes de su victoria 7-5, 6-7 (5), 7-5, 6-3 sobre el francés Müller. Y fueron más fuertes cuando comenzó el juego, acompañando cada uno de sus 20 aces o simplemente cuando caminaba para verificar una marca de pelota, una parte rutinaria del tenis en tierra batida.

Después de ganar el tercer set, Mensík devolvió un poco a los abucheadores, moviendo su dedo índice derecho como si fuera una batuta dirigiendo una orquesta, un movimiento que aprendió de Djokovic.

"A veces se pasan de la raya", dijo Mensík sobre la multitud.

Hay quienes se lo toman con calma

Algunos jugadores dicen que las multitudes bulliciosas en París son solo parte del tenis.

"Eso es parte del tenis, especialmente aquí. Mi oponente tenía a sus fans aquí; yo tengo los míos en Bélgica. Es normal", dijo Elise Mertens, la belga cabeza de serie número 24 que fue semifinalista en el Abierto de Australia 2018 y perdió el martes ante la francesa Lois Boisson en la Pista 14. "Los fans eran ruidosos pero no insultantes. No sentí ninguna hostilidad particular".

Hay dos lados de la moneda en cuanto al fuerte apoyo que reciben los franceses.

"Te hace sentir como si pudieras alcanzar las estrellas", dijo Varvara Gracheva, la francesa con el mejor ranking actual y quien reconoció que el apoyo también puede convertirse en una carga.

Perdió en la primera ronda el martes.

25 años desde que una mujer francesa ganó el Abierto de Francia, 42 desde que lo hizo un hombre

Ha pasado un cuarto de siglo desde que una mujer que representa a la nación anfitriona ganó el título individual en el Abierto de Francia (Mary Pierce en 2000) y aún más desde que lo hizo un hombre (Yannick Noah en 1983).

"Como jugadores franceses, estamos bajo presión todo el tiempo cuando jugamos aquí", dijo Moutet, actualmente 73 en el ranking. "Cuando pierdes, 'apestas'. Cuando ganas, eres el 'Rey del Mundo'. Así que tienes que tratar de ignorar la presión."

Nathan Fhima, un estudiante de secundaria de 18 años de París, pensó que sus compatriotas necesitaban su voz. Así que ahí estaba esta semana en Roland Garros, ondeando una bandera francesa azul, blanca y roja y gritando hasta quedarse afónico mientras se saltaba las clases para ver los partidos de la fase de clasificación y la primera ronda.

"Tenemos que alentarlos, porque de lo contrario no pasará mucho", dijo después de ver a su compatriota Diane Parry perder el lunes. "Tal vez ese ruido lleve a un campeón local a la victoria nuevamente. Tenemos que creer".