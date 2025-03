Consecuencias de los aranceles de Trump en la agricultura y economía

OMAHA, Nebraska, EE.UU. (AP) — Los agricultores y productores de carne en Estados Unidos pueden esperar que los nuevos aranceles sobre México, Canadá y China, así como las acciones de represalia de esos países, afecten sus ganancias en miles de millones de dólares si se mantienen vigentes por un tiempo, y los consumidores podrían ver rápidamente precios más altos para productos agrícolas y carne molida.

Sin embargo, parte del impacto en los agricultores podría no sentirse hasta la próxima cosecha y algunos productos podrían, de hecho, volverse más baratos a corto plazo para los consumidores si las exportaciones sufren. Además, el precio del maíz, el trigo y la soja representa relativamente poco del precio de la mayoría de los productos. Además, el presidente Donald Trump podría ofrecer a los agricultores pagos significativos de ayuda, como lo hizo durante la guerra comercial con China en su primer gobierno, para compensar algunas de las pérdidas.

En su discurso ante el Congreso el martes por la noche, Trump argumentó que las importaciones agrícolas perjudican a los agricultores estadounidenses y les pidió que "tengan paciencia conmigo una vez más" mientras busca protegerlos. No mencionó ninguna ayuda adicional.

"Me encanta el agricultor", dijo.

Si los aranceles hacen que los agricultores se sientan inseguros acerca de invertir en tractores costosos y los consumidores se preocupan tanto por los comestibles que recortan otros gastos, eso perjudicaría a la economía en general e incluso podría llevar a una recesión. Y los consumidores ya estaban preocupados por los precios récord de los huevos en medio de un brote de gripe aviar.

"Exactamente cuán fuerte es nuestra economía a lo largo del tiempo tiene mucho que ver con la comodidad de los consumidores estadounidenses para seguir saliendo a restaurantes y continuar comprando lavadoras y secadoras y simplemente esa actividad general. Y mucho de lo que estamos hablando aquí probablemente va a ralentizar parte de eso", indicó Glynn Tonsor, economista agrícola de la Universidad Estatal de Kansas.

La situación ha llevado a algunos agricultores a abastecerse de equipos y suministros en preparación para el aumento de precios, pero no es como si pudieran comprar fácilmente todo su fertilizante por adelantado. Y los consumidores podrían tener dificultades para acumular productos perecederos como aguacates y carne molida.

Los detalles de cómo se implementan los aranceles y si se excluyen algunos productos también serán importantes.

¿Cómo se verán afectados los agricultores?

Los precios del maíz y la soja para la cosecha de este año ya han caído aproximadamente un 10% desde que se anunciaron los aranceles hace un par de semanas.

Joe Janzen, economista agrícola de la Universidad de Illinois, dijo que eso ha "apagado" cualquier rentabilidad en esos cultivos. Calificó los comentarios de Trump de que los agricultores podrían vender más de sus productos en el país como "en el mejor de los casos, insensibles".

"No hay un mercado interno para la cantidad de maíz, soja, trigo y otros productos agrícolas que ahora exportamos en cantidades significativas", indicó.

Mientras tanto, a medida que los precios de los cultivos disminuyen, los agricultores podrían ver aumentar su factura de fertilizante porque el 85% de la potasa que utilizan los agricultores estadounidenses proviene de Canadá, que también suministra algo de fertilizante nitrogenado. Corey Rosenbusch, presidente y director ejecutivo del Instituto de Fertilizantes, dijo que "un entorno comercial abierto, justo, predecible y transparente entre Estados Unidos y Canadá es vital".

"Necesitamos potasa para cultivar cultivos más saludables", afirmó el agricultor de Minnesota Danny Lundell, quien recibió al gobernador Tim Walz en su granja de maíz y soja cerca de Cannon Falls el martes. "Y no importa si eres grande, mediano o pequeño, te va a afectar".

Pero el economista agrícola de Iowa State, Chad Hart, dijo que muchos agricultores aplicaron fertilizante a sus campos el otoño pasado y puede que no tengan que pagar las facturas más altas de fertilizante hasta más adelante.

¿Qué pasa con los precios de la carne?

Estados Unidos importa mucha carne de res magra para mezclarla con carne de res más grasa producida en plantas estadounidenses para hacer hamburguesas, y esa carne importada se volverá más cara porque casi la mitad proviene de Canadá y México. Eso probablemente se reflejará en las tiendas de comestibles en seis a ocho semanas.

Estados Unidos exportó más de 1.800 millones de dólares en pollo y otros 8.400 millones de dólares en carne roja a México, Canadá y China. Estos aranceles podrían fácilmente llevar a una caída del 10% en las exportaciones, indicó Tonsor.

Si los agricultores no pueden mover tanta carne al extranjero debido a los aranceles, pueden buscar vender más a nivel nacional, pero probablemente tendrán que descontar precios. Malo para los agricultores, pero potencialmente bueno para los consumidores.

El impacto variará según el producto. Por ejemplo, la demanda de filetes y tocino puede permanecer relativamente estable porque poco de eso se exporta, pero el precio de los jamones podría caer en Estados Unidos porque México es un comprador importante de esos. El precio de cortes especiales como la lengua de res, que se exporta casi en su totalidad, se desplomará.

Los productores de ganado verán un poco de alivio porque el costo del alimento que utilizan disminuirá, pero Tonsor dijo que aún perderán dinero en general.

¿Cómo se sienten los agricultores al respecto?

"Los agricultores están muy preocupados", afirmó Steve Kuiper, director de la Asociación de Productores de Maíz de Iowa. Dijo que eso significa que "la gente simplemente no está comprando cosas", lo que está afectando a grandes empresas como John Deere y proveedores locales que venden su equipo.

Ese es el caso para los agricultores que cultivan productos de mesa así como materias primas. Katy Rogers, que gestiona una granja orgánica en las afueras de Indianápolis, explicó que tan pronto como Trump comenzó a hablar sobre aranceles, compró todo lo que pensó que vería un aumento de precio en los próximos meses.

Kuiper espera que los impactos de los aranceles puedan mitigarse y eventualmente llevar a un campo de juego más equitativo que beneficie a los agricultores. Quiere ver el comercio abierto con más países. Por ejemplo, dijo que para el maíz, China ya había estado favoreciendo el comercio con Brasil, por lo que en su lugar ve oportunidades en lugares como India.

"Al final queremos buenos acuerdos comerciales donde nos beneficie como productores estadounidenses", indicó. "No solo el arancel nos perjudica desde un punto de vista comercial, también perjudica a los consumidores en todo el país".

¿Cuál es el impacto duradero?

Trump puede hacer mucho para aliviar las dificultades de los agricultores con los subsidios. Dio a los agricultores más de 22.000 millones de dólares en indemnizaciones en 2019 y casi 46.000 millones en 2020, aunque ese año también incluyó ayudas relacionadas con la pandemia.

Pero Janzen dijo que queda por ver cuánto apoyo estará dispuesto a darles Trump esta vez, dado que está trabajando para recortar drásticamente el gasto en todo el gobierno federal.

El gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, quien perdió su candidatura a la vicepresidencia el otoño pasado, dijo que los aranceles perjudicarán las relaciones comerciales y harán que los compradores en China, México y Canadá busquen en otros lugares.

"Para quienes piensan que vamos a ganar y que Canadá va a ceder, esa es una forma muy simplista de abordar la cuestión", afirmó Walz.

Algunos expertos en comercio cuestionan cuánto tiempo durarán los aranceles de Trump, ya que aumentan los precios para los consumidores estadounidenses, incluidos su base de votantes, que se han quejado durante mucho tiempo de la inflación y el aumento de los precios de los alimentos.

"No va a ayudar en nada con la inflación alimentaria en Estados Unidos", indicó Timothy Wise, autor de "Eating Tomorrow" y experto en comercio agrícola entre México y Estados Unidos. "No lo veo sostenible. No me parece plausible que los corporativistas que rodean a Trump se vayan a sentar a permitir que destruya sus mercados exteriores".