Impiden cierre de centro de detención

ORLANDO, Florida.- Un tribunal de apelaciones decidió el martes mantener abierto un centro de detención de inmigrantes construido en los Everglades de Florida y conocido como "Alcatraz de los caimanes", tras ratificar su decisión anterior de bloquear la orden de una jueza para que la instalación redujera sus operaciones porque no cumple con la ley ambiental federal.

La mayoría del panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito afirmó que la instalación administrada por Florida no estaba bajo control federal y no necesitaba cumplir con la ley federal que exige una revisión del impacto ambiental.

"Fueron funcionarios de Florida, no federales, quienes construyeron la instalación", escribió la mayoría de los jueces. "Controlan el terreno y construyeron la instalación ´por completo´ con fondos estatales".

En el momento en que la jueza federal de distrito Kathleen Williams dictó la orden judicial preliminar, Florida no había recibido ningún reembolso federal, escribió la mayoría del tribunal de apelaciones. Williams concluyó que ya se había tomado una decisión sobre el reembolso.

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El tribunal de apelaciones suspendió la orden de la jueza apenas unos días después de que la emitiera en agosto pasado, a la espera de una audiencia.

Esta se celebró a principios de este mes en Miami.