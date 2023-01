Importante que EU respete fallo de panel T-MEC sobre reglas de origen

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL).- A 19 días de hacerse público el fallo final del panel del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en torno a las reglas de origen para autos, varios especialistas han resaltado la importancia de que el gobierno estadounidense lo acepte para que empiece la implementación.

De acuerdo con el texto del T-MEC, se tienen 45 días para implementar este fallo, lo que significa que restan 26 días para hacerlo, aunque de acuerdo con abogados no se trata de una fecha fatal.

Por una parte, el exjefe de la oficina para la Implementación del T-MEC en Estados Unidos de la Secretaría de Economía de México, César Remis, recordó que se trató de un problema de interpretación de las reglas de origen que se pactaron en el Tratado.

Ahora los socios "tienen 45 días para que se implemente, pero lo importante es que se respete, porque no era la correcta interpretación sobre partes esenciales", explicó.

Expuso que Estados Unidos quiso utilizar una metodología para calcular el contenido regional de las partes esenciales que no se apegó a los compromisos del T-MEC.

Recordó que el Tratado estableció que "las partes esenciales de un auto (motores, transmisiones, etc) deben de cumplir con un Valor de Contenido Regional de 75% de sus componentes originarios de Norteamérica. Al cumplir con dicho porcentaje se consideran 100% norteamericanas y su valor total puede incorporarse para estimar el Valor de Contenido Regional del vehículo ensamblado".

Pero "Estados Unidos interpretaba que las partes esenciales, en lo individual, al cumplir con el Valor de Contenido Regional de 75% son totalmente originarias. Sin embargo, al ser incorporadas al vehículo, este criterio cambiaba pues sólo permitía contabilizar el porcentaje del Valor de Contenido Regional de cada parte para el cálculo final del del vehículo, lo cual no es lo que dice el Acuerdo".

Finalmente, el miércoles 11 de enero, de manera pública se conoció que el panel dio la razón a México y Canadá, lo que "da certidumbre" a la forma en que se debe interpretar y al cálculo del contenido regional. "Esto da claridad a las armadoras sobre cómo serán aplicadas las reglas y cómo debe darse esa integración".

Para la firma de abogados RRH Consultores, el punto central está en que "la interpretación de Estados Unidos se encuentra en las cartas de aprobación de los Regímenes de Transición Alterna a los productores, resta por ver y analizar la manera en la que cumplirá con el Informe Final del Panel".

De acuerdo con esta consultoría el informe final del fallo excedió los 180 días en que se supone que debe salir, al tomarse 267 días, sin embargo, las partes pueden acordar que se extiendan los tiempos sin problema alguno.