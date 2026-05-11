"Inaceptable", respuesta iraní

Dubái, EAU.- Irán envió el domingo su respuesta a la proposición estadounidense más reciente de alto el fuego a través de mediadores paquistaníes, pero el presidente Donald Trump se apresuró a rechazarla en una publicación en redes sociales como "¡totalmente inaceptable!", un nuevo revés a los empeños por resolver el estancamiento en el golfo Pérsico que ha estrangulado el transporte marítimo y ha disparado los precios de la energía.

La televisión estatal iraní informó que Teherán rechazó la propuesta estadounidense porque considera que equivale a una rendición, e insistió en cambio en "reparaciones de guerra por parte de Estados Unidos, plena soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz, un fin a las sanciones y la liberación de activos iraníes incautados".

La propuesta más reciente de Washington abordó un acuerdo para poner fin a la guerra, reabrir el estrecho y revertir el programa nuclear iraní. El rechazo de Trump a la respuesta iraní no incluyó detalles.

"Durante 47 años los iraníes nos han estado ´golpeteando´, haciéndonos esperar, matando a nuestra gente con sus bombas al borde de la carretera, destruyendo protestas y, recientemente, aniquilando a 42.000 manifestantes inocentes y desarmados, y riéndose de nuestro ahora de nuevo gran país. ¡Ya no se reirán más!", escribió Trump.

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El nuevo líder supremo de Irán, Moytabá Jamenei, a quien no se ha visto ni escuchado públicamente desde que comenzó la guerra, "emitió nuevas y decisivas directrices para la continuación de las operaciones y la poderosa confrontación con los enemigos" mientras se reunía con el jefe del mando militar conjunto, informó la televisión estatal.

Desde que comenzó la guerra, Teherán ha bloqueado en gran medida el estrecho de Ormuz, vía estratégica marítima, clave para el flujo mundial de petróleo, gas natural y fertilizantes, lo cual ha sacudido los mercados mundiales.

El frágil alto el fuego fue puesto a prueba cuando un dron desató un pequeño incendio en un barco frente a Qatar, y los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait reportaron el ingreso de drones a su espacio aéreo. Los EAU derribaron drones y culparon a Irán.

Irán y organizaciones aliadas armadas como el grupo político-paramilitar Hezbollah en Líbano han utilizado drones para llevar a cabo cientos de ataques.