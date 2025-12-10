Incendio arrasa con un edificio

YAKARTA, Indonesia.- Un incendio arrasó un edificio de oficinas en la capital de Indonesia, Yakarta, el martes, y mató al menos a 22 personas, incluida una mujer embarazada, según informó la policía.

Las llamas envolvieron el edificio de siete pisos, enviando densas columnas de humo negro al cielo y provocando pánico entre los residentes y trabajadores cercanos en un vecindario del centro de Yakarta.

Se cree que el incendio, comenzó alrededor del mediodía en el primer piso del edificio en el vecindario de Kemayoran antes de extenderse a otros pisos, dijo el jefe de policía del centro de Yakarta, Susatyo Purnomo Condro.

Cientos de personas y 29 camiones de bomberos fueron desplegados para intentar contener las llamas. La causa aún está bajo investigación.

Muchos trabajadores en el edificio, que se utilizaban como oficina de ventas y almacenamiento para una empresa de drones, habían salido para almorzar cuando una batería comenzó a chispear en un área de almacenamiento y prueba, dijo Condro, citando a testigos.

El incendio fue extinguido después de tres horas de intenso esfuerzo. Al menos 22 cuerpos —siete hombres y 15 mujeres, incluida una mujer embarazada— fueron recuperados del edificio y llevados al hospital de la policía en el este de Yakarta para su identificación.

"Se sospecha que un cortocircuito en la batería del dron provocó una explosión e incendio", dijo un sobreviviente.