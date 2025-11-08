Incendio en Kocaeli, Turquía, deja seis víctimas mortales y un herido
El incendio en un depósito de perfumes en Turquía deja un saldo trágico de seis muertos y un herido, mientras las autoridades investigan las causas.
ESTAMBUL (AP) — Un incendio en un depósito de perfumes en el noroeste de Turquía el sábado por la mañana dejó seis personas muertas y una persona herida, informaron las autoridades.
Se desconoce la causa del incendio en la provincia de Kocaeli. Se desató alrededor de las 9 de la mañana y los medios locales informaron que fue precedido por varias explosiones. Equipos de emergencia y bomberos fueron enviados inmediatamente al lugar, y el incendio fue controlado en una hora.
El gobernador de la provincia, Ilhami Aktas, afirmó a los periodistas que seis personas murieron y una estaba herida y recibiendo tratamiento. Añadió que la causa del incendio aún se desconocíe y está siendo investigada.
no te pierdas estas noticias
Incendio en Kocaeli, Turquía, deja seis víctimas mortales y un herido
AP
El incendio en un depósito de perfumes en Turquía deja un saldo trágico de seis muertos y un herido, mientras las autoridades investigan las causas.
Rodrigo Paz jura como presidente de Bolivia
AP
Tras 20 años de hegemonía socialista, Rodrigo Paz toma las riendas de Bolivia con la misión de superar la crisis y devolver al país al mundo.
Tifón arrasa Vietnam mientras Filipinas se prepara para nueva tormenta
AP
Al menos cinco personas fallecidas y graves daños en Vietnam por el tifón Kalmaegi.