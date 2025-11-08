logo pulso
Incendio en Kocaeli, Turquía, deja seis víctimas mortales y un herido

El incendio en un depósito de perfumes en Turquía deja un saldo trágico de seis muertos y un herido, mientras las autoridades investigan las causas.

Por AP

Noviembre 08, 2025 09:40 p.m.
A
Incendio en Kocaeli, Turquía, deja seis víctimas mortales y un herido

ESTAMBUL (AP) — Un incendio en un depósito de perfumes en el noroeste de Turquía el sábado por la mañana dejó seis personas muertas y una persona herida, informaron las autoridades.

Se desconoce la causa del incendio en la provincia de Kocaeli. Se desató alrededor de las 9 de la mañana y los medios locales informaron que fue precedido por varias explosiones. Equipos de emergencia y bomberos fueron enviados inmediatamente al lugar, y el incendio fue controlado en una hora.

El gobernador de la provincia, Ilhami Aktas, afirmó a los periodistas que seis personas murieron y una estaba herida y recibiendo tratamiento. Añadió que la causa del incendio aún se desconocíe y está siendo investigada.

