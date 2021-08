Incendio en la Costa Azul francesa ya cobró dos vidas

París, Fra.- El mayor incendio de la temporada en Francia sigue sin estar controlado este miércoles después de haber destruido al menos 6.300 hectáreas de bosque mediterráneo cerca de una de las zonas más exclusivas de la Costa Azul y de probablemente provocar la muerte de dos personas.

La Prefectura del departamento de Var confirmó el fallecimiento de un hombre de una cincuentena de años al que se encontró junto a una casa incendiada en el municipio de Grimaud.

En esa misma población de Grimaud se busca a una mujer de 32 años de la que no se tienen noticias desde el martes. No obstante, el prefecto (delegado del Gobierno) no precisó si esa es la segunda persona fallecida, de la que no trascendieron de momento detalles.

Según la Prefectura, han resultado heridos leves cinco bomberos y otras 22 personas, de las cuales 19 por intoxicaciones, desde que se declaró el fuego el lunes en torno a un área de autopista en el término municipal de Gonferon -se sospecha que una colilla de cigarro pudo estar en su origen-.

Una portavoz de los bomberos insistió este mediodía en que "el incendio no está controlado".

La acción de los más de 1.200 bomberos que han estado movilizados se centra ahora en evitar que el fuego alcance nuevas zonas de viviendas (un centenar han resultado afectadas) y el principal problema viene de los cambios de la dirección del viento, que han obligado a modificar en el posicionamiento de los equipos.

En declaraciones a la prensa desde un centro de control de los bomberos en Brignoles, el portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, se esforzó en subrayar que "todo el país es ahora solidario con el departamento de Var".