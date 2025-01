Incendio Forestal en Los Ángeles: Actualización y Desafíos

LOS ÁNGELES (AP) — Un creciente contingente de bomberos se trasladó hacia el área de Los Ángeles el lunes, en un momento en que esperan vientos más fuertes que podrían desatar nuevos incendios forestales que amenazan con revertir el reciente progreso logrado en la contención de incendios que han destruido miles de hogares y matado al menos a 24 personas.

Cuadrillas y equipo llegaron de todo Estados Unidos así como de Canadá y México —incluidos camiones de agua y aviones que arrojan productos químicos para combatir incendios— al tiempo que el Servicio Meteorológico Nacional advertía que los próximos días podrían volverse "particularmente peligrosos"

Predijo que las condiciones severas de incendio permanecerán hasta el miércoles, con ráfagas de viento en las montañas que alcanzarían los 105 km/h (65 mph). El día más peligroso será el martes, advirtió el analista de comportamiento de incendios Dennis Burns en una reunión comunitaria el domingo por la noche.

La calma relativa del domingo permitió que algunas personas regresaran a áreas previamente evacuadas. Pero incluso cuando el contenido aumentó en los peores incendios, surgieron más malas noticias de las cenizas: el número de muertos aumentó el domingo por la noche con una actualización del médico forense del condado Los Ángeles. Al menos 16 personas estaban desaparecidas, un número que las autoridades también dijeron que probablemente aumentará.

Los fuertes vientos de Santa Ana han sido en gran parte culpados por convertir los incendios forestales iniciados la semana pasada en infernos que nivelaron vecindarios enteros alrededor de la segunda ciudad más grande de la nación, donde no ha habido lluvias significativas en más de ocho meses.

En menos de una semana, cuatro incendios alrededor de Los Ángeles han arrasado más de 160 kilómetros cuadrados (62 millas cuadradas), aproximadamente tres veces el tamaño de Manhattan.

La mayor parte de esa destrucción ha sido del incendio de Eaton cerca de Pasadena y del incendio de Palisades, en un enclave adinerado a lo largo de la costa del Pacífico. Los bomberos han avanzado en ambos frentes en los últimos días, con el incendio de Eaton aproximadamente contenido en un tercio.

Las ráfagas de viento que regresan podrían desencadenar un crecimiento explosivo de los incendios existentes y nuevos brotes en áreas hasta ahora intactas, creando nuevos desafíos para los equipos de bomberos ya escasos.

El jefe de bomberos del condado Los Ángeles, Anthony C. Marrone, dijo que llegaron 70 camiones de agua adicionales para ayudar a los bomberos a repeler las llamas esparcidas por ráfagas renovadas.

"Estamos preparados para el próximo evento de viento", señaló Marrone.

El retardante de fuego lanzado por aviones actuará como una barrera a lo largo de las laderas, indicaron las autoridades.

Un grupo de artistas, músicos y amigos en Topanga Canyon se unieron para detener incendios en nuevas áreas cerrando líneas de gas y tanques de propano.

"Esperamos haber ayudado a salvar un par de casas y apagamos un par de incendios menores", comentó Derek Mabra mientras conducía a lo largo de la costa observando la destrucción. "Es una devastación completa y total".

Residentes revisan daños a sus hogares

Algunos residentes han podido regresar a sus hogares para evaluar los daños.

Jim Orlandini, quien perdió su ferretería en Altadena, un vecindario muy afectado junto a Pasadena, dijo que su hogar de 40 años sobrevivió.

"El martes por la noche no dormimos en absoluto porque pensamos que la casa se había ido", dijo el domingo mientras recordaba el momento en que los incendios se extendieron a su vecindario. "Todo el tiempo estaba pensando, no sé qué voy a encontrar cuando regrese aquí y después de 40 años, ya saben, uno tiene muchas cosas que olvida que desaparecerían si la casa se quemara. Así que estamos agradecidos de que no fue así".

Dieciséis de las 24 muertes fueron atribuidas al incendio de Eaton y ocho al incendio de Palisades, según la oficina del forense del condado Los Ángeles.

Doce personas estaban desaparecidas dentro de la zona del incendio de Eaton y cuatro estaban desaparecidas en el incendio de Palisades, dijo el jefe de policía del condado Los Ángeles, Robert Luna.

Mientras tanto, la jefa de bomberos de la ciudad de Los Ángeles, Kristin Crowley, instó a la población a mantenerse alejada de los vecindarios quemados.

"Aún hay incendios activos que están ardiendo dentro del área de Palisades, lo que hace que sea extremadamente, extremadamente peligroso para el público", declaró Crowley en una conferencia de prensa el domingo. "No hay energía, no hay agua, hay tuberías de gas rotas y tenemos estructuras inestables".

Las autoridades advirtieron que la ceniza puede contener plomo, arsénico, amianto y otros materiales nocivos.

Aproximadamente 50.000 personas en el condado Los Ángeles seguían bajo órdenes de evacuación, con más de 700 residentes refugiados en nueve albergues, dijo Luna. Las autoridades subrayaron que la mayoría de las órdenes en el área de Palisades probablemente no se levantarán hasta que expiren las advertencias de bandera roja el miércoles por la noche.

"Por favor, tengan la certeza de que lo primero que haremos el jueves será hablar de la repoblación", explicó Marrone.

Bomberos siguen combatiendo las llamas

Cuadrillas de California y otros nueve estados forman parte del despliegue contra el fuego, que incluye casi 1.400 camiones de bomberos, 84 aeronaves y más de 14.000 efectivos, incluidos bomberos procedentes de México.

Después de una dura batalla el fin de semana, los bomberos lograron repeler las llamas en el cañón de Mandeville, donde viven Arnold Schwarzenegger y otras celebridades, cerca de Pacific Palisades no lejos de la costa. Los helicópteros arrojaban agua mientras el incendio avanzaba cuesta abajo.

Arrestos por saqueos

Los saqueos seguían siendo una preocupación y las autoridades reportaron más arrestos a medida que la devastación crecía. Entre los detenidos había dos personas que se hacían pasar por bomberos entrando en casas, dijo el capitán de la Policía de Los Ángeles, Michael Lorenz.

Con tropas de la Guardia Nacional de California en el lugar para proteger propiedades, el gobernador Gavin Newsom escribió en X: "California NO permitirá saqueos".

Costo sin precedentes

Los incendios que comenzaron el martes justo al norte del centro de Los Ángeles consumieron más de 12.000 estructuras. No se había determinado la causa de los incendios más grandes.

Las estimaciones preliminares de AccuWeather sugieren que los incendios podrían ser los más costosos de la nación, superando los 250.000 millones de dólares, incluyendo lo que está por venir en los próximos días.

La reconstrucción será todo un desafío

Newsom emitió una orden ejecutiva el domingo para acelerar la reconstrucción al suspender algunas regulaciones ambientales y asegurando que no se incrementen los avalúos de propiedades con fines fiscales.

"Tenemos que hacer saber a la población que estamos con ellos", indicó. "Queremos que regresen, reconstruyan, y reconstruyan bajo estándares de construcción de mayor calidad, estándares más modernos. Queremos asegurarnos de que los costos relacionados con eso no sean desproporcionados, especialmente en una comunidad de clase media como esta".

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, informó el domingo que ha hablado con miembros del gobierno presidencial entrante y dijo que esperaba que el presidente electo Donald Trump visitara la región devastada.