Incertidumbre por diálogo EU-Irán
Islamabad, Pakistán.- El ministro iraní de Exteriores llegó de nuevo a Islamabad el domingo mientras los líderes políticos y militares de Pakistán trabajaban contrarreloj para reactivar las negociaciones entre Teherán y Washington, pero el presidente Donald Trump dijo que podrían hablar por teléfono en su lugar.
Abbas Araghchi había salido de la capital de Pakistán la última hora del sábado, creando confusión en torno a una esperada segunda ronda de conversaciones, pero regresó a Islamabad antes de continuar hacia Moscú, informó la prensa estatal iraní. Había estado en Omán, que anteriormente ha mediado y se encuentra al otro lado del estrecho de Ormuz.
La Casa Blanca había anunciado el viernes que enviaría a los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner a Islamabad para dar seguimiento a las conversaciones, pero poco después de que se informara de la salida de Araghchi, Trump declaró que había cancelado la misión.
El mando militar conjunto de Irán advirtió el sábado que "si Estados Unidos continúa sus acciones militares agresivas, incluidos bloqueos navales, bandidaje y piratería", se enfrentará a una "fuerte respuesta".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
