India y Emiratos Árabes firman acuerdos para duplicar comercio

NUEVA DELHI (AP) — India y los Emiratos Árabes Unidos finalizaron una serie de acuerdos el lunes, con la esperanza de duplicar el comercio bilateral a 200,000 millones de dólares para 2032.

El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reunió con el primer ministro de India, Narendra Modi, en la capital nacional como parte de una visita destinada a fortalecer la asociación bilateral y estratégica.

La reunión se centró principalmente en fortalecer la cooperación en comercio, energía, defensa y tecnologías emergentes, dijo a periodistas el secretario de Relaciones Exteriores de India, Vikram Misri, reafirmando los lazos estratégicos integrales que se han expandido en la última década.

India y los Emiratos Árabes Unidos han emergido como importantes socios económicos en los últimos años. El comercio ganó impulso después de que ambas naciones firmaran un acuerdo de asociación económica integral en febrero de 2022, reduciendo aranceles y ampliando el acceso al mercado para bienes y servicios. Desde entonces, el comercio bilateral ha superado los 100.000 millones de dólares, y los dos líderes han establecido un objetivo de duplicar esa cifra para 2032.

India también firmó un pacto para importar medio millón de toneladas métricas de gas natural licuado anualmente durante 10 años a partir de 2028 desde los Emiratos Árabes Unidos, así como una carta de intención para concluir un acuerdo marco para una asociación estratégica de defensa, comentó Misri.

También se concluyeron acuerdos en los sectores espacial y alimentario, mientras que los Emiratos Árabes Unidos prometieron una cantidad no especificada de inversión en el estado natal de Modi, Gujarat, para el desarrollo de una región especial con infraestructura como aeropuertos, puertos y urbanizaciones inteligentes, señaló Misri.

La visita adquiere importancia en medio de tensiones crecientes y cambios diplomáticos en Asia Occidental, particularmente tras los recientes desarrollos que involucran a Irán y la región en general.

Ha habido tensiones latentes entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos sobre Yemen y el inquietante escenario político continúa desarrollándose en Gaza.

También destaca la profundidad estratégica de la relación entre India y los Emiratos Árabes Unidos y subraya la intención de ambas naciones de seguir siendo socios cercanos en un momento de incertidumbre regional y realineamientos globales.

El presidente estadounidense Donald Trump invitó el pasado viernes a Modi a unirse a la Junta de Paz en Gaza. Las autoridades indias no han comentado si la invitación ha sido aceptada, pero Modi ha extendido en el pasado su ayuda para poner fin a la guerra.

"La relación entre India y los Emiratos Árabes Unidos es cálida, en crecimiento y multifacética. En el contexto de la agitación en Asia Occidental, y cómo se está configurando el plan de la administración Trump para Gaza, y la crisis con Irán, es un momento para que ambas naciones que desean estabilidad en la región intercambien notas", dijo Harsh Pant, vicepresidente de política exterior en el grupo de expertos con sede en Nueva Delhi, la Fundación de Investigación Observadora.

India tiene profundos vínculos económicos y de diáspora en toda Asia Occidental, y Nueva Delhi ha buscado mantener un compromiso cercano con socios regionales como los Emiratos Árabes Unidos, mientras navega por un panorama geopolítico cada vez más complejo.