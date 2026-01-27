India y UE firman histórico acuerdo de libre comercio

NUEVA DELHI (AP) — Después de casi dos décadas de negociaciones, India y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo de libre comercio para profundizar sus lazos económicos y estratégicos, dijeron funcionarios el martes.

El pacto, descrito por la jefa del ejecutivo europeo como "la madre de todos los acuerdos", podría impactar a la asombrosa cifra de 2 mil millones de personas. Es probable que pasen varios meses antes de que el acuerdo entre en vigor.

El tratado entre dos de los mercados más grandes del mundo llega en un momento en que Washington está imponiendo altos aranceles tanto a India como a la UE, lo que altera los flujos comerciales establecidos y empuja a las principales economías a buscar asociaciones alternativas.

"Este acuerdo traerá grandes oportunidades para los pueblos de India y Europa", dijo el primer ministro de India, Narendra Modi, mientras se dirigía de forma remota a una conferencia de energía. "Representa el 25% del PIB global y un tercio del comercio mundial".

El acuerdo llevará libre comercio a casi todos los productos entre los 27 miembros de la UE e India, cubriendo desde textiles hasta medicamentos y reduciendo los altos impuestos de importación para el vino y los automóviles europeos.

India y la UE también negociaron un marco para una cooperación más profunda en defensa y seguridad, y un pacto separado destinado a facilitar la movilidad de trabajadores cualificados y estudiantes, señalando que su asociación se extiende más allá del comercio.

Impulso por presión de EEUU

Las negociaciones para el acuerdo India-UE recibieron un nuevo impulso tras las tácticas de mano dura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los aranceles y Groenlandia.

En una conferencia de prensa conjunta en Nueva Delhi con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, el mandatario indio dijo que la asociación con la UE "fortalecerá la estabilidad en el sistema internacional" en un momento de "turbulencia en el orden global".

"Europa e India están haciendo historia hoy. Hemos concluido la madre de todos los acuerdos", dijo Von der Leyen en una publicación en X.

En un discurso posterior, comentó que el acuerdo era la historia de "dos gigantes" que eligieron la asociación, de una manera verdaderamente beneficiosa para ambos. También dijo que envía "un fuerte mensaje de que la cooperación es la mejor respuesta a los desafíos globales".

Se espera que el acuerdo integre aún más las cadenas de suministro y fortalezca el poder de fabricación conjunto entre las dos economías. También reducirá hasta 4.000 millones de euros (4.700 millones de dólares) en aranceles anuales para los exportadores y creará empleos para millones de trabajadores en India y Europa.

Facilitación de regulaciones

Se prevé que la firma formal del acuerdo se realice más adelante este año después de una revisión legal del texto tras la ratificación por el Parlamento Europeo. El ministro de Comercio de India, Piyush Goyal, dijo que esperaba que el acuerdo entre en vigor para finales del año.

Se contempla que India reduzca o elimine aranceles para el 96,6% de las exportaciones de la UE, mientras que Bruselas corresponderá con una reducción similar que cubre casi el 99% de los envíos de India por valor comercial de manera gradual, según declaraciones de ambas partes.

Los sectores de India que se beneficiarán del acuerdo incluyen textiles, prendas de vestir, productos de ingeniería, cuero, artesanías, calzado y productos marinos, mientras que las ganancias de la UE estarán en vino, automóviles, productos químicos y farmacéuticos, entre otros.

Se ha acordado un sistema de cuotas para automóviles, vinos y whisky, reduciendo los altos aranceles.

La Comisión Europea dijo que los aranceles cobrados por India sobre los automóviles disminuirán gradualmente del 110% a tan sólo el 10%, mientras que se eliminarán por completo para las partes de automóviles después de 5-10 años. Los aranceles de hasta el 44% sobre maquinaria, el 22% sobre productos químicos y el 11% sobre productos farmacéuticos también se eliminarán en su mayoría, agregó.

En cuanto al vino europeo, los aranceles en India bajarían del 150% al 20% para la gama premium.

Nueva Delhi ha excluido del acuerdo productos lácteos como leche y queso junto con cereales debido a "sensibilidades locales" sobre esos productos. La UE, por su parte, no permitirá aranceles concesionales sobre las importaciones de azúcar, carne, aves y productos de carne de res de India, dijeron funcionarios del Ministerio de Comercio de India.

Contrarrestar el impacto de los aranceles de EEUU

India ha intensificado sus esfuerzos para diversificar sus destinos de exportación como parte de una estrategia más amplia para contrarrestar el impacto del incremento en los aranceles de Estados Unidos, incluidos un gravamen adicional del 25% sobre los productos indios porque ha continuado sus compras de petróleo ruso con descuento, lo que eleva los aranceles combinados impuestos por Estados Unidos a su aliado al 50%.

El acuerdo otorga a la UE un acceso ampliado a una de las economías de mayor crecimiento del mundo, ayudando a los exportadores e inversores europeos a reducir su dependencia de mercados más volátiles.

"Este es el acuerdo comercial más completo que India ha firmado, lo que da a las empresas europeas una ventaja de primer movimiento en este mercado y les otorga una ventaja estratégica que otros jugadores no tienen", dijo Garima Mohan, investigadora principal del German Marshall Fund.

El comercio bilateral entre India y la UE se situó en 136,500 millones de dólares en 2024-2025. Ambas partes esperan aumentar esa cifra a unos 200 mil millones de dólares para 2030, según funcionarios del Ministerio de Comercio de India.

"En última instancia, el acuerdo se trata de crear un corredor comercial estable entre dos mercados importantes en un momento en que el sistema comercial global se está fragmentando", dijo el analista comercial indio Ajay Srivastava.

La UE todavía está asimilando la estrategia agresiva de su otrora firme aliado al otro lado del Atlántico. Hay un sentimiento generalizado de traición en el bloque de 27 naciones por la ofensiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aranceles más altos, su apoyo a partidos de extrema derecha y su beligerancia sobre Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca.

Bruselas ha acelerado su acercamiento a mercados de todo el mundo. En el último año, Von der Leyen ha firmado acuerdos con Japón, Indonesia, México y naciones de Sudamérica bajo la consigna de "autonomía estratégica", que en la práctica es similar a desvincularse de un Estados Unidos percibido por la mayoría de los líderes europeos como errático.