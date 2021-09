Ineludible, reconocer derecho a interrumpir un embarazo, dicen mujeres activistas

TORREÓN, Coah., septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- Adriana Romo, integrante de la Red de Mujeres de La Laguna, consideró que es ineludible reconocer el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo, luego que este lunes ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciaran por declarar inconstitucional criminalizar el aborto.

Romo mencionó que lo que vio en la sesión del lunes da esperanza para que se reconozca como un derecho y no se criminalice, pues comentó que aunque el Código Penal de Coahuila establece penas de hasta tres años de cárcel a las mujeres que practican abortos de manera voluntaria, dijo que va más allá. "Es el hecho que se reconozca como derecho", enfatizó.

La activista celebró esta sesión de la SCJN, pues expuso que los ministros hablaron del derecho a la dignidad, el derecho a decidir el proyecto de vida y a una libre determinación.

"El hecho de ser mujer no implica necesariamente ser madre. Una ministra expuso que si en una violación está permitido la interrupción del embarazo, y cuando es un aborto voluntario no, realmente lo que se castiga es la conducta sexual. Violación sí porque es víctima, pero cuando se toma la decisión de interrumpir y no fue violación, hay una penalidad", comentó.

Añadió que en el derecho no tiene que ver la religión o la moral, pues eso queda en la conciencia de cada mujer al tomar una decisión.

De 2015 a la fecha, hay registro de 25 carpetas abiertas por el delito de aborto en Coahuila, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Sin embargo, pese a este avance, Adriana Romo dijo que el temor sigue cuando regrese el balón al Congreso de Coahuila, pues adelantó que en caso de que se declare inconstitucional, lo que procede es que se reforme.

"Los congresos en los estados son tan miedosos que aunque haya todo el fundamento legal para despenalizarlo, tienen miedo de quedar mal con ciertos intereses", opinó.