Inflación "pega" al Día de la Candelaria en EE.UU.

LOS ÁNGELES, EU., febrero 1 (EL UNIVERSAL).- El Día de la Candelaria no sólo es popular en México, sino también en Estados Unidos, debido a la importante comunidad mexicana existente en el país. Sin embargo, debido al alza de precios en las materias primas no todos pueden ya comprar tamales y atole para celebrar este día.

"El año pasado cada tamal me costó como un dólar y medio más o menos y ahora me costaron un dólar más; claro, los pido a un restaurante, barato, pero es la manera más práctica", comenta a EL UNIVERSAL Eliza Fajardo desde California, quien, como hiciera en Navidad, cenará tamales este 2 de febrero. Para esta ocasión, compró dos docenas de tamales, surtidos. "Pagué como 53 dólares (mil siete pesos mexicanos), o 41 pesos por tamal".

Dependiendo dónde se adquieran los tamales, si en restaurantes o con personas que se dedican a prepararlos y venderlos, quienes deseen un tamal este Día de la Candelaria deberán pagar entre un dólar (19 pesos) y dos dólares (38 pesos) más en promedio, según la cantidad. Si el consumo es en un restaurante, dependiendo del tipo de lugar, pagarán entre dos y seis dólares (entre 38 pesos y 114 pesos) más, dependiendo de la cantidad.

Hay familias que optan por hacer sus propios tamales. "Desde luego que sale mas barato", dijo a este diario Lety Guerra, quien preparó los tamales para este día. "Es mucho muy tardado y cansado, pero como está ahorita la inflación no importa lo tardado y cansado. Es mejor que gastar".

En México, Estados Unidos y casi toda Latinoamérica la tradición marca que los tamales los pagan quienes se sacaron el ´muñequito´ o ´Niño Dios´ en la rosca que compartieron el día de los ´Reyes Magos´; tradición latina también ya muy arraigada en la Unión Americana. Se reúnen entre familiares y amigos y se convierte prácticamente en la convivencia final de las fiestas decembrinas.

Casi nadie cuenta que justo el 2 de febrero, Día de la Candelaria, se cumple la cuarentena del nacimiento de Jesús de Nazaret y es el día que María y José lo llevan a presentar al templo y que también significa la purificación de María; ya en términos estrictamente religiosos. Es por ello que miles de familias llevan la imagen del Niño Jesús a las iglesias, con vestimentas blancas.

Existen dos teorías sobre el nombre de la Candelaria. El primero se refiere a que el 2 de febrero coincide con el día de la Virgen de la Candelaria. Una segunda visión habla de que antiguamente se ofrecían palomas blancas, que se dejaban volar durante el ritual. Con el tiempo, las palomas se sustituyeron por grandes candelas -velas- que se prenden este día para que ilumine el hogar de quienes la posean. De ahí el nombre de "candelaria".