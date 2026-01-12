Ingresan a un barrio devastado en Siria
ALEPO, Siria.- Cuadrillas de socorristas entraron el domingo a un barrio en disputa en la ciudad de Alepo, en el norte de Siria, después de días de enfrentamientos mortales entre fuerzas gubernamentales y fuerzas lideradas por los kurdos. Medios estatales sirios informaron que el ejército estaba desplegado en grandes números.
Los enfrentamientos estallaron en los barrios kurdos de Sheikh Maqsoud, Achrafieh y Bani Zaid luego que el gobierno y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), la principal fuerza liderada por los kurdos en el país, no lograrán avanzar en cómo integrar a las FDS en el ejército nacional.
Desde entonces, fuerzas de seguridad han capturado a Achrafieh y Bani Zaid.
La lucha entre ambos bandos fue la más intensa desde la caída del entonces presidente Bashar Assad ante los insurgentes en diciembre de 2024. Al menos 23 personas murieron en cinco días de enfrentamientos y más de 140.000 fueron desplazadas en medio de bombardeos y ataques con drones.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Las FDS, respaldadas por EU, que han desempeñado un papel clave en la lucha contra el grupo Estado Islámico en grandes extensiones del este de Siria, son la mayor fuerza que aún debe ser absorbida por el ejército nacional de Siria. Sin embargo, algunas de las facciones que componen el Ejército fueron anteriormente grupos respaldados por Turquía.
no te pierdas estas noticias
Acuerdo histórico en Bolivia para poner fin a las protestas y ajustos económicos
AP
El gobierno de Bolivia y sindicatos pactan cese de protestas y ajustes económicos tras acuerdo histórico.
Trump "inclinado" a mantener a ExxonMobil fuera de Venezuela
AP
El presidente estadounidense expresa inquietud por la postura de ExxonMobil en Venezuela.
Simpatizantes chavistas oran por liberación de Nicolás Maduro en Caracas
EFE
Decenas de personas se unen en oración por Nicolás Maduro y Cilia Flores en plaza Bolívar de Caracas