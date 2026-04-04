Inicia Cuba liberación de presos indultados

La Habana, Cuba.- Activistas que monitorean la situación de los presos políticos en Cuba celebraron el viernes la decisión del gobierno de indultar a más 2,000 reclusos, sin embargo advirtieron que no reemplaza la ley general de amnistía que han venido reclamando.

Un comunicado oficial del gobierno publicado el pasado jueves por la noche informó sobre el perdón a 2,010 presos como un "gesto humanitario" con motivo de la celebración de la Semana Santa.

El indulto se produce en momentos en que Estados Unidos sostiene un fuerte cerco petrolero a la isla presionando un cambio de modelo político y funcionarios estadounidenses como el secretario de Estado, Marco Rubio, han exigido públicamente la liberación de presos considerados políticos.

Los detenidos en la prisión de La Lima en la periferia de La Habana, donde estaba alojado Leyva y con los cuales habló AP, dijeron que estaban condenados por delitos comunes.

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"El gobierno lo presenta como un gesto humanitario hacia presos, no como la liberación de presos políticos. Y al hacerlo así, pues, mezcla para no dar la imagen de que reconoce la prisión política en Cuba", dijo a AP Manuel Cuesta Morua, líder del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, actualmente la principal plataforma opositora en la isla.