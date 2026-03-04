Inicia juicio vs. exmandos de la Armada argentina

BUENOS AIRES.- Más de ocho años después de una de las mayores tragedias de la historia de la Armada Argentina, cuatro exjefes de la fuerza se compararon el martes ante un tribunal para ser juzgados por su presunta responsabilidad en el hundimiento del submarino ARA San Juan que causó la muerte de sus 44 tripulantes

El tribunal de la provincia patagónica de Santa Cruz lleva adelante el proceso en el que los acusados enfrentan los cargos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrato culposo agravado, que contemplan penas de cárcel. Ningún antiguo funcionario político ha sido procesado por el hecho ocurrido en noviembre de 2017.

Los imputados son Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos; Héctor Alonso, extitular del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; Luis Enrique López Mazzeo, exjefe de Adiestramiento y Alistamiento Naval, y Hugo Correa, exjefe de Operaciones. Todos defienden su inocencia.

Un submarino con falencias

El submarino de fabricación alemana desapareció el 15 de noviembre en aguas del Atlántico sur con sus 44 tripulantes a bordo cuando regresaba desde Ushuaia, en el extremo austral de Argentina, a su base en Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, luego de participar de un ejercicio de adiestramiento.

El submarino informó el 15 de noviembre que había sufrido una avería a raíz de la entrada de agua a las baterías a través del snorkel, pero que el incidente había sido resuelto.