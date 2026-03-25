Inicia ofensiva terrestre rusa de primavera

KIEV, Ucrania.- Un importante ataque ruso con drones y misiles contra zonas civiles de Ucrania provocó la muerte de seis personas y dejó al menos 46 heridos, informaron funcionarios el martes, mientras el ejército de Moscú intensificaba sus esfuerzos para abrirse paso a través de las defensas ucranianas en la línea del frente, en lo que podría ser el inicio de una esperada ofensiva terrestre de primavera.

Rusia disparó casi 400 drones de largo alcance contra Ucrania durante la noche, informó la fuerza aérea ucraniana, en su mayor ataque en semanas. La embestida continuó hasta el martes, cuando decenas de drones apuntaron a Kiev, la capital, a plena luz del día.

Rusia lanzó enjambres de drones Shahed de diseño iraní, alcanzando al menos siete ciudades, dijo el ministro de Exteriores ucraniano Andrii Sybiha en X. Moscú también lanzó 23 misiles de crucero y siete misiles balísticos contra Ucrania durante la noche, alcanzando al menos 10 ubicaciones en todo el país, según la fuerza aérea.

Los ataques a plena luz del día hirieron a 13 personas, incluidos tres niños, en la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania, y otro ataque a plena luz del día alcanzó un bloque de apartamentos en el centro de la ciudad occidental de Leópolis, cerca de la frontera con Polonia, donde 13 personas resultaron heridas, informaron funcionarios regionales.

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El ataque en Leópolis provocó un incendio en la iglesia de San Andrés, del siglo XVII, que forma parte de un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, informó la primera ministra Yulia Svyrydenko.

En la ciudad central de Ivano-Frankivsk, el ataque dañó hospitales de maternidad y alrededor de 10 edificios de apartamentos, según Svitlana Onyshchuk, jefa de la administración militar regional. Dos personas murieron y cuatro resultaron heridas, entre ellas, un niño de 6 años, dijo.

Los civiles ucranianos han soportado bombardeos implacables desde que Rusia lanzó una invasión a gran escala de su vecino hace más de cuatro años.

Las conversaciones mediadas por Estados Unidos entre Moscú y Kiev durante el último año no han traído alivio, ya que Rusia rechazó la oferta de Ucrania de un alto el fuego, y en las últimas semanas la guerra en Irán ha desviado la atención internacional de la difícil situación de Ucrania.