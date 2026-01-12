Inician en Myanmar segunda ronda

RANGÚN, Myanmar.- Myanmar comenzó una segunda ronda de votación el domingo en las primeras elecciones generales del país desde que un golpe de Estado instaló un gobierno militar hace cinco años.

La votación se amplió a municipios adicionales, incluyendo algunas áreas afectadas por la guerra civil entre el gobierno militar y sus oponentes armados.

Los centros de votación se abrieron a las 6 de la mañana en 100 municipios de todo el país, incluidas partes de las regiones de Sagaing, Magway, Mandalay, Bago y Tanintharyi, así como los estados de Mon, Shan, Kachin, Kayah y Kayin. Muchas de esas áreas han visto enfrentamientos en los últimos meses o permanecen bajo una seguridad reforzada, lo que subraya los riesgos que rodean la votación.

La elección se lleva a cabo en tres fases debido a los conflictos armados. La primera ronda tuvo lugar el 28 de diciembre en 102 de los 330 municipios totales del país. Una ronda final está programada para el 25 de enero, aunque 65 municipios no participarán debido a los combates.

Myanmar tiene una legislatura nacional de dos cámaras, con un total de 664 escaños. El partido con una mayoría parlamentaria combinada puede seleccionar al nuevo presidente, quien puede nombrar un gabinete y formar un nuevo gobierno. El ejército recibe el 25% de los escaños.