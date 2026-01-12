logo pulso
Inician en Myanmar segunda ronda

Por AP

Enero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Inician en Myanmar segunda ronda

RANGÚN, Myanmar.- Myanmar comenzó una segunda ronda de votación el domingo en las primeras elecciones generales del país desde que un golpe de Estado instaló un gobierno militar hace cinco años.

La votación se amplió a municipios adicionales, incluyendo algunas áreas afectadas por la guerra civil entre el gobierno militar y sus oponentes armados.

Los centros de votación se abrieron a las 6 de la mañana en 100 municipios de todo el país, incluidas partes de las regiones de Sagaing, Magway, Mandalay, Bago y Tanintharyi, así como los estados de Mon, Shan, Kachin, Kayah y Kayin. Muchas de esas áreas han visto enfrentamientos en los últimos meses o permanecen bajo una seguridad reforzada, lo que subraya los riesgos que rodean la votación.

La elección se lleva a cabo en tres fases debido a los conflictos armados. La primera ronda tuvo lugar el 28 de diciembre en 102 de los 330 municipios totales del país. Una ronda final está programada para el 25 de enero, aunque 65 municipios no participarán debido a los combates.

Myanmar tiene una legislatura nacional de dos cámaras, con un total de 664 escaños. El partido con una mayoría parlamentaria combinada puede seleccionar al nuevo presidente, quien puede nombrar un gabinete y formar un nuevo gobierno. El ejército recibe el 25% de los escaños.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Acuerdo histórico en Bolivia para poner fin a las protestas y ajustos económicos
    SLP

    AP

    El gobierno de Bolivia y sindicatos pactan cese de protestas y ajustes económicos tras acuerdo histórico.

    Trump inclinado a mantener a ExxonMobil fuera de Venezuela
    SLP

    AP

    El presidente estadounidense expresa inquietud por la postura de ExxonMobil en Venezuela.

    Simpatizantes chavistas oran por liberación de Nicolás Maduro en Caracas
    SLP

    EFE

    Decenas de personas se unen en oración por Nicolás Maduro y Cilia Flores en plaza Bolívar de Caracas

    Agentes federales irrumpen en Minneapolis tras muerte de mujer
    SLP

    AP

    Agentes federales realizan operativo de arrestos migratorios en Minneapolis, desatando protestas y tensiones en la zona.