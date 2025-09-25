Insomniac Games revela tráiler impactante de Marvel's Wolverine

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- El universo de los superhéroes se ha sacudido una vez más con el esperado lanzamiento del primer tráiler oficial del videojuego "Marvel's Wolverine" para PlayStation 5.

En poco menos de dos minutos de adelanto, Insomniac Games logró despertar la emoción de los fans con una atmósfera oscura, violenta y cargada de tensión, que promete hacerle justicia al lado más salvaje, auténtico y brutal del mutante más querido de los X-Men.

Este primer vistazo no solo marca el regreso de Logan a los videojuegos tras años de ausencia, sino que también anticipa una experiencia inmersiva donde la narrativa y la acción se entrelazan para dar vida a una de las historias más esperadas del catálogo de Sony Interactive Entertainment.

¿Cuándo saldrá "Marvel's Wolverine"?

El tráiler, publicado a través de las redes sociales oficiales de PlayStation, no solo dio un vistazo a lo que se puede esperar de esta entrega, sino que reveló la fecha de lanzamiento del ya esperado videjuego.

Marvel's Wolverine se lanzará en el otoño de 2026 y con sus escenas viscelares y crudas, promete ser una entrega muy diferente a lo que se ha visto en videojuegos de superhéroes anteriormente.

Principales revelaciones de Marvel's Wolverine

El videojuego, que ya se posiciona como uno de los más esperados en los próximos años, promete explorar el lado más oscuro de James Howlett, también conocido bajo el alías Logan, o como Wolverine.

Según el estudio, este videojuego mostrará una interpretación inédita del famoso personaje de Marvel Comics.

Al igual que anteriormente, el personaje de Wolverine en el videojuego será interpretado por el actor australiano, Liam McIntyre.