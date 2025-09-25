Cemex, entre las empresas con mejor reputación en México

Cemex reafirmó su liderazgo en el sector de materiales para la construcción al colocarse, por noveno año consecutivo, en el primer lugar de la categoría "Materiales de Construcción" dentro del ranking de la 13ª edición de Merco Empresas México.

La cementera mexicana también se posicionó entre las 11 compañías con mejor reputación en el país, logrando un avance de seis lugares respecto al año pasado y consolidando su prestigio en materia de innovación, ética y compromiso social.

Además, Cemex obtuvo el segundo lugar en la categoría de "Gobierno", que distingue a las empresas con las mejores prácticas de transparencia, gobernanza y responsabilidad social y ambiental.

El ranking de Merco —considerado el monitor corporativo más relevante de Iberoamérica— analiza cada año a 200 compañías de distintos sectores mediante más de 200 indicadores objetivos, seis evaluaciones y la opinión de más de 20 fuentes de información que incluyen líderes empresariales, ciudadanos, expertos, sindicatos, académicos y responsables de recursos humanos.

Desde 2017, Cemex lidera el sector de materiales de construcción en este estudio y, previamente, entre 2013 y 2016, encabezó la categoría de "Cementeras". Con casi 120 años de historia, la empresa se ha consolidado como un referente industrial y como una de las marcas mexicanas más sólidas a nivel global.

El ranking está avalado por la consultora internacional KPMG, lo que garantiza su rigor y transparencia.

Con estos resultados, Cemex demuestra la vigencia de su liderazgo y refuerza el mensaje de que "Lo Hecho en México, está Mejor Hecho", lema de la campaña nacional que promueve el orgullo por las empresas mexicanas.