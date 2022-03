Inteligencia rusa describe la guerra como un "fracaso total": The Times

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- Los espías del aparato de seguridad ruso desconocían el plan del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de invadir Ucrania, y describen la guerra como un "fracaso total", asegura el periódico británico The Times, que cita un informe al que tuvo acceso.

Se cree que el informe es de un analista del FSB, la agencia sucesora de la KGB. En él, se señala que el fracaso de esta guerra sólo podría compararse con el colapso de la Alemania nazi. También señala que la cifra de rusos muertos tras el inicio de la invasión a Ucrania, el pasado 24 de febrero, ascendería a 10 mil, aunque el Ministerio ruso de Defensa sólo ha reconocido 498 militares rusos muertos en suelo ucraniano.

El reporte lamenta que se culpe al FSB del fracaso de la invasión, cuando la realidad es quela institución no había sido advertida del plan y no estaba preparada para lidiar con el efecto de las sanciones crecientes.

Según el reporte, las fuerzas rusas "no tienen opciones de victoria", y destaca la inesperada resistencia ucraniana que se han encontrado.

El documento, de 2 mil palabras, detalla que el gobierno ruso perdió contacto con algunas divisiones que han sido enviadas a Ucrania, lo que vuelve aún más incierta la cifra de bajas. El reporte se da a conocer en momentos en que el excanciller ruso Andrei Kozyrev criticó la invasión no como una "locura" de Putin, sino como una acción "inmoral y equivocada" basada en presunciones equivocadas de Putin.