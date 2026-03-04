Intensifica Israel sus ataques en Teherán

DUBÁI, EAU.- Israel intensificó el martes sus ataques aéreos contra lanzadores de misiles iraníes y un sitio de investigación nuclear, mientras que Irán tomó represalias contra Israel y en toda la región del Golfo Pérsico, apuntando a embajadas estadounidenses e interrumpiendo los suministros de energía y los viajes.

Cuatro días después del inicio de una guerra que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump sugirió que duraría varias semanas o más, casi 800 personas han muerto en Irán, entre ellas, algunas que Trump había considerado como posibles futuros líderes del país.

Mientras las explosiones resonaban el martes en Teherán y en Líbano —donde Israel dijo que tomó represalias contra combatientes de Hezbollah— la embajada estadounidense en Arabia Saudí fue bombardeada con drones. Irán ha disparado decenas de misiles balísticos contra Israel, aunque la mayor parte del fuego entrante ha sido interceptada. Once personas han muerto en Israel desde que comenzó el conflicto.

La naturaleza en espiral de la guerra plantea preguntas sobre cuándo y cómo terminará. Trump parecía dejar abierta la posibilidad de una participación militar estadounidense más amplia, al declarar el lunes al New York Post que no descartaba la posibilidad de tropas sobre el terreno.

El gobierno estadounidense ha planteado varios objetivos.

Si bien los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel abatieron al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y Donald Trump instó a los iraníes a derrocar a su gobierno, desde entonces altos funcionarios en Washington han dicho que el cambio de régimen no era el objetivo.

Trump dijo el lunes que los cuatro objetivos de la campaña militar eran destruir la capacidad de Irán para producir misiles, anular su Marina, impedir que obtenga un arma nuclear y garantizar que no pueda seguir apoyando a grupos armados.

Las personas que Estados Unidos tenía en mente para liderar Irán han muerto, dice Trump

El mandatario estadounidense dijo el martes que "alguien desde dentro" del régimen iraní podría ser la mejor opción para tomar el poder una vez que termine la campaña de Estados Unidos e Israel.

En declaraciones hechas el martes desde el Despacho Oval, el mandatario dijo que Reza Pahlavi, el hijo exiliado del derrocado sha de Irán, no es alguien que el gobierno estadounidense haya considerado en profundidad para asumir el liderazgo en Irán.