Intensifican en Irán medidas de presión

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Las protestas que se registraron en todo Irán cumplieron dos semanas la mañana del domingo, mientras el gobierno del país reconoce las manifestaciones en curso a pesar de una ofensiva cada vez más intensa y del hecho de que la república islámica permanece aislada del resto del mundo.

Con el acceso a internet y las líneas telefónicas cortadas, evaluar las manifestaciones desde el extranjero se ha vuelto más complicado. Pero el número de muertos en las protestas aumentó a al menos 72 y hay más de 2.300 detenidas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos. La televisión estatal iraní informó las bajas en las fuerzas de seguridad y describe el control que ejercen sobre la nación.

El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, anunció una próxima oleada de represión, pese a las advertencias de Estados Unidos. Teherán intensificó sus amenazas el sábado, cuando el fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi Azad, advirtió que cualquiera que participe en las protestas será considerado un "enemigo de Dios".