Acuerdo de intercambio de prisioneros entre Talibán y EE. UU.

ISLAMABAD (AP) — Un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y el gobierno talibán de Afganistán liberó a dos estadounidenses a cambio de un destacado talibán encarcelado de por vida en California por cargos de tráfico de drogas y terrorismo, dijeron funcionarios el martes.

El acuerdo se produjo mientras el presidente saliente Joe Biden, quien supervisó la caótica retirada estadounidense de Afganistán en 2021, entregaba el poder al presidente Donald Trump, que regresa al cargo. Los talibanes elogiaron el intercambio como un paso hacia la "normalización" de las relaciones entre Estados Unidos y Afganistán, aunque eso probablemente sigue siendo un objetivo lejano ya que la mayoría de los países del mundo aún no reconocen el gobierno de los milicianos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de los talibanes en Kabul confirmó el intercambio, y dijo que dos ciudadanos estadounidenses no identificados habían sido intercambiados por Khan Mohammed, quien fue condenado a dos cadenas perpetuas en 2008.

La familia de Ryan Corbett, uno de los estadounidenses retenidos por los talibanes, confirmó que había sido liberado en un comunicado. Corbett, quien vivía en Afganistán con su familia cuando colapsó el gobierno respaldado por Estados Unidos en 2021, fue secuestrado por los talibanes en agosto de 2022 durante un viaje de negocios.

"Nuestros corazones están llenos de una gratitud abrumadora y alabanza a Dios por sostener la vida de Ryan y traerlo de vuelta a casa después de lo que habían sido los 894 días más desafiantes e inciertos de nuestras vidas", dijo el comunicado de la familia. Dieron las gracias tanto a Trump como a Biden, así como a muchos funcionarios gubernamentales, por sus esfuerzos para liberarlo.

La familia de Corbett también elogió a la nación de Qatar, en Oriente Medio, por "su papel vital en facilitar la liberación de Ryan y por sus visitas a Ryan como el Poder Protector de Estados Unidos en Afganistán". Qatar, un país rico en recursos energéticos que acogió las negociaciones entre Estados Unidos y los talibanes durante años, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Tanto CNN como The New York Times citaron a funcionarios estadounidenses anónimos para identificar al segundo estadounidense liberado como William McKenty, aunque no han surgido otros detalles sobre su identidad o qué estaba haciendo en Afganistán.

Mohammed, de 55 años, estaba encarcelado en California después de su condena en 2008. La Oficina de Prisiones indicó el martes de madrugada que Mohammed no estaba bajo su custodia.

Hafiz Zia Ahmad Takal, viceportavoz del Ministerio de Exteriores, dijo que Mohammed había llegado a Afganistán y estaba con su familia. No había planes inmediatos para celebrar o marcar su libertad, agregó Takal.

Mohammed fue detenido en el campo de batalla en la provincia afgana de Nangarhar y luego llevado a Estados Unidos. Un jurado federal lo condenó por conseguir heroína y opio que sabía estaban destinados a Estados Unidos y, al hacerlo, asistir a la actividad terrorista.

El Departamento de Justicia se refirió entonces a Mohammed como un "narcotraficante y yihadista violento" que "buscaba matar a soldados estadounidenses en Afganistán usando cohetes". Fue la primera persona en ser condenada bajo las leyes de narcoterrorismo de Estados Unidos.

Antes de que Biden dejara el cargo, su gobierno intentaba negociar un acuerdo para liberar a Corbett, así como a George Glezmann y Mahmood Habibi, a cambio de Muhammad Rahim, uno de los detenidos que quedan en la Bahía de Guantánamo.

Glezmann, un mecánico de aerolíneas de Atlanta, fue capturado por los servicios de inteligencia de los talibanes en diciembre de 2022 mientras viajaba por el país. Habibi, un empresario afgano-estadounidense que trabajaba como contratista para una empresa de telecomunicaciones con sede en Kabul, también desapareció en 2022. Los talibanes han negado que tengan a Habibi.

No estaba claro de inmediato si alguno de los dos hombres era el otro liberado. Funcionarios en Washington no respondieron a las solicitudes de comentarios la madrugada del martes después de la investidura de Trump el día anterior.

El Ministerio afano de Exteriores dijo que el intercambio de prisioneros era el resultado de "negociaciones largas y fructíferas" con Estados Unidos y era un buen ejemplo de resolución de problemas a través del diálogo.

"El Emirato Islámico ve con buenos ojos las acciones de Estados Unidos de América que ayudan a la normalización y desarrollo de las relaciones entre los dos países", afirmó el comunicado.

Los talibanes han intentado hacer avances para ser reconocidos, en parte para escapar del colapso económico causado por su toma de poder. Miles de millones en fondos internacionales fueron congelados, y decenas de miles de afganos cualificados huyeron del país y se llevaron su dinero con ellos.