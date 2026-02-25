logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CAMPEONES!

Fotogalería

¡CAMPEONES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Intercepta EU un buque petrolero en océano Índico

Atraparon al Bertha tras rastrearlo desde el mar Caribe

Por AP

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Intercepta EU un buque petrolero en océano Índico

WASHINGTON.- Fuerzas militares de Estados Unidos abordaron un tercer petrolero sancionado en el océano Índico tras rastrearlo desde el mar Caribe, en un esfuerzo por controlar el petróleo ilícito vinculado a Venezuela, informó el Pentágono el martes.

Una organización que rastrea los movimientos de barcos indicó que la embarcación era el único petrolero que quedaba por perseguir después de que más de una docena de ellos huyeron de la costa de Venezuela tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro.

El Comando Sur de los Estados Unidos señaló en una publicación en X que fuerzas estadounidenses abordaron durante la noche al Bertha, realizando "un derecho de visita, intercepción marítima y abordaje".

El abordaje es la décima intercepción de un petrolero realizada por el gobierno de Donald Trump desde que inició la práctica a inicios de diciembre. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


También es el tercer buque petrolero incautado en el océano Índico y no en el Caribe o el Atlántico Norte.

"La embarcación operaba en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump sobre buques sancionados en el Caribe e intentó evadirla", se lee en la publicación del Comando Sur. "Del Caribe al océano Índico, la rastreamos y la detuvimos".

Un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para tratar una operación en curso señalada que, al igual que en los dos abordajes anteriores realizados en el océano Índico, la Bertha no fue incautada formalmente, sino que quedó bajo control de Estados Unidos. El funcionario explicó que el destino de la embarcación será determinado por agencias estadounidenses como el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Pete Hegseth apelará orden que protege a senador Mark Kelly
    Pete Hegseth apelará orden que protege a senador Mark Kelly

    Pete Hegseth apelará orden que protege a senador Mark Kelly

    SLP

    EFE

    El secretario de Defensa busca revertir fallo que impide sancionar al senador por un video polémico.

    Colombia aplica aranceles del 30% a productos de Ecuador
    Colombia aplica aranceles del 30% a productos de Ecuador

    Colombia aplica aranceles del 30% a productos de Ecuador

    SLP

    AP

    Empresarios de ambos países advierten que las medidas afectarán a empresas, trabajadores y consumidores en la región.

    Trump defiende mano dura en migración y economía en discurso
    Trump defiende mano dura en migración y economía en discurso

    Trump defiende mano dura en migración y economía en discurso

    SLP

    AP

    La oposición demócrata respondió con críticas y protesta durante el evento.

    Estados Unidos aborda petrolero sancionado en océano Índico
    Estados Unidos aborda petrolero sancionado en océano Índico

    Estados Unidos aborda petrolero sancionado en océano Índico

    SLP

    AP

    La operación forma parte de la cuarentena ordenada por Trump para controlar el contrabando de petróleo venezolano.