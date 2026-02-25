Intercepta EU un buque petrolero en océano Índico

WASHINGTON.- Fuerzas militares de Estados Unidos abordaron un tercer petrolero sancionado en el océano Índico tras rastrearlo desde el mar Caribe, en un esfuerzo por controlar el petróleo ilícito vinculado a Venezuela, informó el Pentágono el martes.

Una organización que rastrea los movimientos de barcos indicó que la embarcación era el único petrolero que quedaba por perseguir después de que más de una docena de ellos huyeron de la costa de Venezuela tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro.

El Comando Sur de los Estados Unidos señaló en una publicación en X que fuerzas estadounidenses abordaron durante la noche al Bertha, realizando "un derecho de visita, intercepción marítima y abordaje".

El abordaje es la décima intercepción de un petrolero realizada por el gobierno de Donald Trump desde que inició la práctica a inicios de diciembre.

También es el tercer buque petrolero incautado en el océano Índico y no en el Caribe o el Atlántico Norte.

"La embarcación operaba en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump sobre buques sancionados en el Caribe e intentó evadirla", se lee en la publicación del Comando Sur. "Del Caribe al océano Índico, la rastreamos y la detuvimos".

Un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para tratar una operación en curso señalada que, al igual que en los dos abordajes anteriores realizados en el océano Índico, la Bertha no fue incautada formalmente, sino que quedó bajo control de Estados Unidos. El funcionario explicó que el destino de la embarcación será determinado por agencias estadounidenses como el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado.