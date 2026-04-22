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Intercepta la OTAN aviones rusos

Por AP

Abril 22, 2026 03:00 a.m.
A
Intercepta la OTAN aviones rusos

BASE AÉREA ŠIAULIAI, Lituania.- La OTAN interceptó el lunes varios aviones del Ejército rusos que volaron sobre el mar Báltico, una demostración contundente de poder aéreo en el flanco oriental de la alianza, lejos del frente abierto en Oriente Medio.

Se desplegaron cazas Rafale franceses desde una base aérea lituana donde están estacionados como parte de un esfuerzo de vigilancia aérea de la OTAN que se remonta a décadas. 

Los cazas, armados con misiles aire-aire, se unieron a aviones de Suecia, Finlandia, Polonia, Dinamarca y Rumania. Todos despegaron para inspeccionar y vigilar el vuelo ruso, informó el destacamento francés.

La misión rusa estaba integrada por dos Tu-22M3 supersónicos, además de unos 10 cazas —tanto SU-30 como SU-35— que se giraron para escoltar a bombarderos estratégicos de mayor tamaño, según comunicado.

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El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que el vuelo de los bombarderos de largo alcance estaba programado y se realizó en el espacio aéreo sobre las aguas neutrales del mar Báltico. El vuelo duró más de cuatro horas, señaló el ministerio el lunes en Telegram.

En determinadas etapas de la ruta, los bombarderos fueron acompañados por cazas de Estados extranjeros.

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