Interpol emite alerta roja para el fundador de criptomoneda Terra

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 26 (EL UNIVERSAL).- Interpol emitió recientemente una alerta roja para Do Kwon, solicitando a las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo que busquen y arresten al fundador de Terraform Labs, cuya puesta en marcha de blockchain se derrumbó a principios de este año.

El colapso de la criptomoneda Terra (Luna) y la llamada moneda estable TerraUSD (UST) acabó con los 40 mil millones de dólares de los inversores, lo que provocó un alboroto que provocó que los fiscales iniciaran investigaciones sobre Kwon y sus colegas. Enfrenta cargos en Corea del Sur, dijeron los fiscales el lunes.

Sin embargo, el aviso contra Kwon, que un portavoz de los fiscales de Corea del Sur confirmó al portal especializado TechCrunch, puede sentar un precedente equivocado para la industria de las criptomonedas y dañar la innovación, especialmente si Kwon no defraudó a los inversores y clientes a sabiendas, dijeron varios ejecutivos de la industria en semanas recientes.

"Después de haber conocido a Do Kwon... dejando a un lado cómo es una persona... Creo que la criminalización de Terra es un precedente peligroso", dijo Haseeb Qureshi, socio gerente del fondo de criptoinversión Dragonfly, en un podcast reciente. Qureshi, sin embargo, advirtió que él, como muchos otros, no conoce todos los detalles.

Los fiscales de Corea del Sur han redoblado su investigación sobre Kwon en las últimas semanas, acusando a principios de este mes que el empresario "no estaba cooperando" y que "obviamente estaba huyendo", un día después de que Kwon indicara lo contrario.

Por tanto solicitaron a la Interpol, la organización policial mundial, que emitiera una notificación roja para Kwon a principios de este mes.

Por qué lo buscan

La llamada moneda estable UST y la criptomoneda LUNA de Terraform Labs implosionaron dramáticamente en mayo después de que los inversores perdieran la fe en la eficacia de sus fundamentos.

Kwon, con la aprobación de la comunidad de Terraform, revivió el proyecto cripto, pero por ahora ha evitado el llamado componente algorítmico de moneda estable.

La desvinculación de TerraUSD (UST), la moneda estable anterior de la empresa, provocó la caída del token LUNA ya que estaban entrelazados.

La caída del token LUNA también contribuyó a la eliminación de Three Arrows Capital , que alguna vez fue un fondo de cobertura criptográfica de alto perfil.

La desaparición del fondo afectó gravemente a una serie de criptoprestamistas, incluido BlockFi, de quien había pedido prestados miles de millones de dólares.

Corea del Sur emitió una orden de arresto contra Kwon a principios de este mes, un movimiento que hizo que muchos inversores vendieran sus posiciones en el token Luna revivido.

"Estamos en el proceso de defendernos en múltiples jurisdicciones: nos hemos mantenido en un estándar de integridad extremadamente alto y esperamos aclarar la verdad en los próximos meses", dijo Kwon en un tuit este mes.