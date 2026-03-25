Inundaciones por desborde de ríos dejan 88 muertos

NAIROBI, Kenia.- El gobierno de Kenia informó el martes que dos ríos se han desbordado, inundando granjas y desplazando a familias, mientras el número de muertos por las inundaciones en la nación de África oriental este mes aumentó a 88.

Al menos 21 condados se han visto afectados por las inundaciones, lo que incrementa la preocupación por la seguridad pública, los daños a la infraestructura y el aumento de las necesidades humanitarias. El número de personas desplazadas de sus hogares por las inundaciones que comenzaron a inicios de marzo ya supera las 34.000, indicó el Ministerio del Interior.

El incidente más reciente de inundaciones ocurrió en el oeste de Kenia, donde el río Nyando se desbordó el lunes, sumergiendo tramos del puente Ahero a lo largo de la carretera Kericho–Awasi–Kisumu e interrumpiendo el transporte en la región.

El gobierno emitió un comunicado en el que advirtió a los automovilistas que no utilicen la ruta inundada y les recomendó buscar carreteras alternativas, en particular por la noche, cuando la visibilidad es baja.

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"Esta advertencia es especialmente crucial durante las horas de oscuridad, cuando puede ser difícil determinar con precisión la profundidad y la fuerza del agua que fluye", señaló el comunicado.

Las labores de respuesta de emergencia se han intensificado en las zonas más afectadas, encabezadas por la Sociedad de la Cruz Roja de Kenia, que ha estado rescatando a residentes varados y reubicando a familias en lugares más seguros.