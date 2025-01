Trump regresa a un Washington cambiado, ahora con pleno respaldo republicano

WASHINGTON (AP) — Cuando el presidente electo Donald Trump tome posesión del cargo el lunes en la abarrotada Rotonda del Capitolio, estará rodeado de un Washington muy diferente al de hace ocho años.

Entonces, cuando Trump dio un discurso sobre la "carnicería estadounidense" en el escenario bajo la lluvia, muchos republicanos del Congreso estaban silenciosamente preparados para resistir los elementos más radicales de su agenda e investigar su pasado.

Hoy, casi lo apoyan unánimemente. Mandatarios extranjeros y directores ejecutivos de empresas que una vez rechazaron a Trump estaban programados para asistir a la ceremonia, dispuestos a soportar el frío intenso para mostrar públicamente su apoyo antes que los eventos se trasladaran al interior.

También es un Washington muy diferente al de hace cuatro años, cuando el escenario construido para la investidura del demócrata Joe Biden tuvo que ser reparado apresuradamente después de una insurrección de los seguidores de Trump sólo dos semanas antes. Los alborotadores arrancaron piezas del andamiaje para usarlas como armas contra la policía que intentaba impedirles entrar al Capitolio y detener la certificación de la victoria de Biden.

La Rotonda también estaba abarrotada entonces, ya que los alborotadores irrumpieron violentamente después de romper las puertas principales. Se colgaron de estatuas, lanzaron consignas contra los legisladores y chocaron con los agentes policiales que intentaba sacarlos del edificio.

Trump se negó a asistir a la investidura de Biden, y muchos republicanos pensaron que su carrera política había terminado. Pero regresó más fuerte que nunca, y trajo a Washington consigo.

"Es una victoria del partido en el sentido de que hay este nuevo Partido Republicano populista", afirmó el senador republicano Kevin Cramer de Dakota del Norte. "No hay duda de que el nivel de entusiasmo es mucho mayor que hace ocho años".

La segunda investidura de Trump también será diferente porque se llevará a cabo en interiores, un cambio de último momento debido al clima frío y ventoso. La plataforma en el Frente Oeste del Capitolio, construida durante muchos meses, permanecerá sin usar y desolada al tiempo que él toma el juramento en el interior.

La investidura de Biden en 2020 también fue inusual, ya que se llevó a cabo sin las multitudes normales debido a la pandemia de COVID-19. Los invitados en la plataforma estaban espaciados en lugar de amontonados.

Cramer dijo que asistió, pero muchos otros legisladores no lo hicieron, y dijo que se sintió "extraño" pero también más íntimo con menos personas.

"Recuerdo el gran teleprompter, la pantalla de televisión gigante de la que Joe Biden estaba leyendo, y cuán pocas personas estaban allí escuchándolo", añadió.

¿Alguna vez pensó que Trump, en su mayoría rechazado por el Washington oficial después del asalto del 6 de enero, volvería al Capitolio para tomar el juramento?

"Era una posibilidad que claramente siempre existió", dijo Cramer.

El senador Mike Rounds de Dakota del Sur señala que si bien Trump era un desconocido en 2017, los republicanos de Washington ahora entienden cómo opera.

"Saben que él va a hacer declaraciones y que va a probar las aguas", dice Rounds. "Pero también saben que cuando todo esté dicho y hecho, escuchará consejos y luego tomará una decisión".

A pesar del amplio apoyo y el poder unificado en Washington, la segunda presidencia de Trump aún enfrenta obstáculos, incluyendo una mayoría estrecha en la Cámara de Representantes y diferentes puntos de vista dentro del partido mientras él y los líderes republicanos consideran proyectos de ley masivos para reducir impuestos, asegurar la frontera, deportar inmigrantes y aumentar la producción de energía.

Una prueba temprana en diciembre mostró los límites de Trump después que el Congreso rechazara su propuesta de agregar un aumento del límite de deuda a la ley de gastos de fin de año.

Para los demócratas, el momento es tenso.

"Creo que es aún más claro esta vez que los desafíos que enfrentamos y la división de nuestra nación son profundos", subrayó el demócrata Andy Kim de Nueva Jersey, un senador novato. "Esto no se trata sólo de una persona en la Oficina Oval. No se trata sólo de Trump. No se trata sólo de Biden".

Kim dijo que ha estado reflexionando sobre una legislación que podría obtener apoyo bipartidista y ayudar a unir a las personas, tal vez inversiones en educación cívica o un programa de servicio nacional mientras el país se prepara para celebrar su 250mo aniversario.

El senador Angus King, un independiente de Maine, afirma que ve una diferencia en los nominados al gabinete de Trump, muchos de los cuales cree que fueron elegidos porque son leales a él. Su gabinete hace ocho años estaba más compuesto por "personas muy respetadas y calificadas".

King asistió a la primera ceremonia de investidura de Trump y dijo que su recuerdo más vívido fue escucharlo pronunciar las palabras "carnicería estadounidense".

En contraste con los discursos inaugurales esperanzadores del pasado, Trump mencionó entonces que una "realidad diferente existe" para muchos estadounidenses atrapados en la pobreza, para comunidades que perdieron fábricas, para escuelas que dejaron a "nuestros jóvenes y bellos estudiantes privados de conocimiento" y "el crimen y las pandillas y las drogas que han robado demasiadas vidas y privado a nuestro país de tanto potencial no realizado".

"Esta carnicería estadounidense se detiene aquí y ahora", aseveró Trump en su discurso. Ha repetido esos temas a lo largo de los últimos ocho años.

"Fue un momento muy impactante", sostuvo King.