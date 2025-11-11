Investigación en curso sobre disparo a trabajadora doméstica guatemalteca en Indiana

LEBANON, Indiana, EE.UU. (AP) — La decisión de si se presentarán cargos contra un propietario de Indiana sospechoso de matar a una trabajadora doméstica guatemalteca cuando ella acudió por error al domicilio equivocado podría tomar días, afirma la fiscalía.

Los investigadores entregaron el viernes sus hallazgos sobre la muerte de María Florinda Ríos Pérez De Velásquez al fiscal del condado de Boone, Kent Eastwood, quien dijo en un comunicado de prensa que su revisión tomará "varios días". Prometió anunciar su decisión públicamente, pero afirmó que podría no hacerlo hasta finales de esta semana o principios de la próxima.

"Nuestros corazones están con los seres queridos de la señora Ríos Pérez de Velásquez", afirmó Eastwood en el comunicado. "La justicia requiere paciencia, y pedimos la comprensión de la comunidad mientras trabajamos diligentemente para tomar la decisión correcta de conformidad con la ley de Indiana".

La familia de la mujer y sus simpatizantes se reunieron el lunes en las escalinatas de la oficina de Eastwood con una foto de ella y carteles que decían "Justicia para María".

"Vemos que somos inmigrantes, pero tenemos el derecho", dijo Mauricio Velásquez, esposo de Ríos Pérez De Velásquez, "porque no somos animales, somos personas como ellos, tenemos sangre y yo pido justicia".

Las autoridades indicaron que la pareja formaba parte de un equipo de limpieza y había ido a una casa en Whitestown, un suburbio de Indianápolis, el miércoles por la mañana para realizar un trabajo, pero era la dirección equivocada. Los policías encontraron a la mujer muerta en el porche delantero de la casa poco antes de las 7 de la mañana

Eastwood dijo a The Associated Press en una entrevista telefónica que el propietario le había disparado. El capitán de policía, John Jurkash, dijo en un correo electrónico a la AP que el disparo provino desde dentro de la casa. Mauricio Velásquez dijo a WRTV en Indianápolis que estaba de pie en el porche con su esposa y no se dio cuenta de que le habían disparado hasta que ella cayó en sus brazos, sangrando.

Las autoridades no han identificado públicamente al tirador. La policía afirma que no hay pruebas de que los Velásquez realmente entraran en la casa.

Un factor que complica la decisión de Eastwood sobre los cargos es la ley de defensa propia de Indiana, que permite que los residentes usen fuerza letal para detener a alguien que creen razonablemente que trata de entrar ilegalmente en su vivienda. Treinta y un estados tienen tales leyes.

En casos similares ocurridos en otros lugares, los fiscales han presentado con éxito cargos contra personas que dispararon fuera de sus hogares, entre ellos, la declaración de culpabilidad de un hombre de 86 años que disparó contra Ralph Yarl cuando el adolescente negro llegara a su puerta por error. En Nueva York, un hombre fue condenado por asesinato en segundo grado por matar de un disparo a una mujer dentro de un coche que bajó por su camino de entrada por error.

Jody Madeira, profesora de derecho de la Universidad de Indiana que se especializa en derechos de armas, calificó el caso de Whitestown como "horrible" y "excepcionalmente inusual".

Para que el tirador goce de inmunidad por defensa propia, dijo, tendría que probar que pensaba que estaba en peligro inminente y que cualquier otra persona razonable sentiría lo mismo en esa situación.

El público generalmente puede acceder legalmente a la propiedad privada, incluido un porche delantero, con un propósito legítimo hasta que se le diga que se retire, dijo Madeira. Por ejemplo, un propietario no puede disparar legalmente a un repartidor de pizza o a un conductor de Amazon solo por pisar su propiedad, explicó.

Aparentemente, la pareja nunca entró en la casa del tirador, por lo que no hubo allanamiento de morada, dijo la experta. Una persona razonable que escucha que su picaporte se mueve probablemente llamaría a la policía o miraría por la ventana sin abrir fuego, añadió. Eso podría dejar al tirador expuesto a un cargo de homicidio imprudente, comentó.

"Lo que estamos haciendo aquí es sentar un precedente", dijo Madeira sobre la decisión de Eastwood. "Si dejamos pasar esto sin presentar cargos penales, podríamos enviar un mensaje de que está bien disparar a través de una puerta cuando alguien se acerca al porche delantero y toca y mueve el picaporte".