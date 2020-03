Investigan culto evangélico de Brasil que prometió inmunizar contra COVID-19

Las autoridades brasileñas abrieron una investigación contra una iglesia evangélica de la ciudad de Porto Alegre que promocionó uno de sus cultos con la promesa de inmunizar a sus fieles contra el coronavirus (COVID-19) y otras enfermedades, informaron este lunes fuentes oficiales.



El Ministerio Público de Río Grande do Sul, estado del sur de Brasil, ya ha pedido explicaciones a la iglesia "Catedral Global del Espíritu Santo", autodenominada como "Casa de los Milagros" y contra la que hay ya una decena de denuncias.



La congregación anunció el culto del pasado domingo con un llamativo panfleto en el que se podía leer: "El poder de Dios contra el coronavirus", esta última palabra aparecía en mayúsculas y coloreada en rojo.



Abajo, en letras más pequeñas, invitaba a sus feligreses al acto, en el cual prometía la "unción" de un "aceite consagrado en el ayuno" para "inmunizar contra cualquier epidemia, virus o enfermedad".



La Fiscalía de Río Grande do Sul anunció este lunes que ha tomado "todas las providencias posibles", tanto en la esfera civil como en la penal.



Según Angela Rotunno, coordinadora del Centro de Apoyo Operacional de los Derechos Humanos de la Fiscalía, la iglesia evangélica en cuestión puede ser denunciada por "charlatanería" o "curanderismo" e incluso por fraude, si hubo algún tipo de cobro a los fieles.



"Comprendemos que ante la situación de fragilidad emocional que provoca este tipo de enfermedad, las personas sientan la necesidad de buscar algún tipo de apoyo en otro tipo de áreas. No obstante, son el Ministerio de Salud y las secretarias regional y municipal de Salud los que deben ser buscados" al respecto, indicó.



El culto de la discordia fue grabado y está disponible en internet. En él, el pastor Silvio Ribeiro dijo, según recogió el portal G1, que "si uno tiene el Espíritu Santo, la enfermedad caerá cuando llegué".



"Brasil atrapará ese demonio con la sangre de Jesús", aseguró.



En otro momento afirmó que "el coronavirus es la trompeta de Dios que proclama arrepentimiento".



Brasil continúa con dos casos confirmados de coronavirus en dos pacientes que viajaron recientemente a Italia, el país europeo más afectado por esta nueva enfermedad con síntomas parecidos a los de la gripe.



Además, investiga otros 433 casos considerados como "sospechosos", de los que 163 se localizan en el estado de Sao Paulo, el más poblado y rico del país, según el último boletín divulgado este lunes por el Ministerio de Salud de Brasil.



Por otro lado, científicos de Brasil y Reino Unido, como ya hicieron con el primer caso de coronavirus en el país suramericano, consiguieron descifrar la secuencia genética del coronavirus detectado en el segundo paciente brasileño.



Si en el primer caso los investigadores detectaron que el código genético del virus se aproximaba a la cepa hallada en Alemania, en este segundo constataron que se asemeja más con los casos de coronavirus identificados en Inglaterra.



Así que en ambos casos se diferencian de la cepa de referencia de la ciudad china de Wuhan, epicentro del virus.



El coronavirus ha provocado la muerte de unas 3.000 personas, la gran mayoría de ellas en China, y el contagio de cerca de 90.000 en todo el mundo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).