Investigan en Oregón segunda posible muerte asociada al vapeo en EE.UU.

Autoridades de la Agencia estatal de Salud de Oregón (OHA, por sus siglas en inglés) informaron este miércoles que se encuentran investigando la posible segunda muerte en el país vinculada al cigarrillo electrónico, la de un hombre que falleció en julio.



"Todavía no conocemos la causa exacta de estas enfermedades, si son causadas por contaminantes, ingredientes en el líquido o algo más", dijo en un comunicado fechado el martes la doctora de la División de Salud Pública de OHA Ann Thomas.



La agencia afirma que los síntomas del fallecido fueron consistentes con los de más de 200 casos similares en un grupo nacional de enfermedades respiratorias, que afecta principalmente a adolescentes y adultos jóvenes en al menos 25 estados del país.



La muerte se produjo en menos de dos semanas después de que los funcionarios de Salud de Illinois indicaran, en agosto pasado, que un paciente que contrajo una enfermedad pulmonar grave murió después de vapear un cigarrillo electrónico.



El fallecido de Oregón usó un cigarrillo electrónico o dispositivo de vapeo que contenía marihuana comprado de un dispensario de cannabis, detalla el comunicado.



En agosto pasado, los gubernamentales Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) señalaron que no habían establecido la causa concreta de la muerte de Illinois, pero que muchos de los casos detectados de pacientes respiratorios graves habían consumido productos que contenían tetrahidrocannabinol, principal componente psicoactivo de la marihuana.



"Hemos detectado 193 casos potenciales, no todos confirmados, de enfermedad pulmonar grave, asociada al uso de cigarrillos electrónicos en 22 estados y se ha informado de una muerte en Illinois", dijo entonces la subdirectora en funciones para enfermedades no infecciosas de los CDC, Ileana Arias, en una rueda de prensa telefónica.



Aunque Arias subrayó que todavía se desconoce el motivo concreto de ese fallecimiento y de los casos de pacientes respiratorios graves, dijo que "las pruebas disponibles apuntan a que el origen no es una enfermedad infecciosa".



"Pese a que los casos parecen similares, no está claro si tienen una causa común", apuntó la responsable de los CDC.



Muchos de los afectados son menores y adultos jóvenes.



Los pacientes han presentado síntomas como dificultades para respirar, apnea y dolor de pecho antes su hospitalización.



Algunos casos ofrecieron problemas gastrointestinales como vómitos y diarrea.



Según los CDC, muchos de los enfermos, incluido el fallecido en Illinois, han reconocido que había consumido recientemente tetrahidrocannabinol.



Antes de que se reportara la nueva enfermedad, la OHA ya estaba preocupada por los riesgos para la salud de los productos de vapeo. Un informe reciente de la agencia detalla los riesgos para la salud de los productos, incluida la adicción a la nicotina, la exposición a productos químicos tóxicos que se sabe que causan cáncer y el aumento de la presión arterial.